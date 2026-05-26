La Slovenia non parteciperà alla Coppa del Mondo 2026 ma ha comunque trovato il modo di accendere una polemica sulla nazionale. La squadra allenata dall'ex ChievoVerona Bostjan Cesar ha disputato un pessimo girone di qualificazione. Gli sloveni sono arrivati terzi nel gruppo B, con Svizzera, Kosovo e Svezia, riuscendo a non vincere nemmeno una sfida. Tuttavia, il tecnico ha sfruttato l'occasione della amichevoli da giocare contro Cipro e Croazia per poter aprire una discussione sul suo top player. L'annata di Benjamin Sesko non è andata come sperato ma non è nemmeno stata un fallimento. Il 22enne ha giocato 30 partite (di cui solo 17 da titolare) e segnato 11 reti con 1 assist. Il prezzo è stato importante (circa 80 milioni di euro), ma dopo un anno di ambientamento e senza più l'incertezza cronica del Manchester United, la punta potrebbe definitivamente esplodere.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Bostjan Cesar non è felice della gestione di Sesko

MANCHESTER, INGHILTERRA - 3 MAGGIO: Benjamin Sesko del Manchester United segna il secondo gol della sua squadra, mentre Freddie Woodman del Liverpool non riesce a parare durante la partita di Premier League tra Manchester United e Liverpool all'Old Trafford il 3 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Tuttavia, Benjamin Sesko ha avuto qualche problema fisico durante la stagione, che gli ha impedito di trovare una certa continuità. Infortuni al ginocchio, stinco e polpaccio per un totale di 9 partite saltate. Se l'intesa mancava con Ruben Amorim (all'interno di un problema condiviso con il resto della squadra), con Michael Carrick è arrivata la continuità e l'esplosione del 22enne. 7 delle 11 marcature infatti sono state registrate con l'allenatore ad interim.

🚨 Slovenia boss Bostjan Cesar has questioned Manchester United’s handling of Benjamin Šeško after the striker repeatedly missed international duty.



Šeško has not played for Slovenia since October despite remaining available for United throughout the season. [Goal] pic.twitter.com/54ovnVrFas — Fulltime (@thefulltimezone) May 26, 2026

Proprio la gestione del calciatore da parte del manager inglese non ha convinto il ct sloveno. L'ex giocatore del club clivense (247 presenze e 9 reti) ha parlato nella conferenza stampa dell'utilizzo di Sesko durante il mese di marzo, quando la punta continuava a giocare regolarmente in campionato ma saltando la convocazione per due amichevoli. Bostjan Cesar si è così espresso su quel periodo in particolare: "Ha saltato la nazionale a marzo, ma poi con lo United è rientrato subito senza perdere una partita. In futuro lo staff medico sloveno, e non il club, avrà l'ultima parola sulle sue condizioni".

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365