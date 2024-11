Cancelo ammette: “Felice di aver giocato per il Barça. Pepe mi parlava del Real, ma…”

In forza all'Al-Hilal in Arabia Saudita, Joao Cancelo è tornato a parlare della sua esperienza al Barcellona e Sport ha raccolto le sue dichiarazioni. Il terzino portoghese, tra le altre cose, ha anche ammesso che il connazionale Pepe lo ha spesso invitato a trasferirsi al Real Madrid, ma non ha mai accettato dato il suo grande sogno, quello di giocare per il Barcellona.