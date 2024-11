Carlo Ancelotti si schiera ancora una volta al fianco di Kylian Mbappé: "L'ho visto sereno e felice, sono tranquillo".

Luca Paesano 23 novembre 2024 (modifica il 23 novembre 2024 | 15:02)

In Spagna i riflettori sono ancora puntati su Kylian Mbappe, e d’altronde non potrebbe essere altrimenti. Il suo rendimento fin qui è stato ben lontano dalle aspettative, con 6 reti in 11 partite, di cui però la metà da calcio di rigore. Numeri comunque buoni, ma non se ti chiami Kylian Mbappé e vieni considerato tra i più forti giocatori al mondo. In sua difesa, tuttavia, è intervenuto ancora una volta Carlo Ancelotti nel corso della conferenza stampa odierna.

Ancelotti difende Mbappé: “Lo vedo sereno, farà una grande partita” — “Si è potuto allenare bene, la sua condizione è migliorata e spero che possa mostrare tutte le sue qualità, che sono tante. Esterno? Kylian non mi ha mai chiesto di essere impiegato in un ruolo specifico, tutti vogliono essere nell'undici titolare. Lui e Vinicius non hanno un ruolo fisso e possono essere cambiati a seconda delle situazioni della partita.

Lo vedo felice, tranquillo, non mi sembra che abbia problemi mentali. Sembra troppo brutto speculare su questo. I periodi negativi passano, capita a tutti i grandi attaccanti. Lo vedo motivato, felice di stare con i suoi compagni. Farà una grande partita, sicuramente. La sua qualità è enorme. Lavoro specifico con lui? Ha lavorato con gli altri, noi ci siamo concentrati sulla difesa, con Raúl Asencio, Mendy, provando i terzini destri... Non gli insegnerò a giocare da attaccante, può insegnarlo lui a me".