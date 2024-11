Francia, Deschamps: “Vincere in Italia è sempre bello. Mbappé? È in un momento difficile”

La Francia di Didier Deschamps è riuscita a sconfiggere l'Italia di Luciano Spalletti e, grazie al 3-1 inflitto, la sua nazionale conquista il primato nel girone. La partita, vinta grazie ad un super Rabiot, protagonista oggi con una doppietta, è stata commentata dal Commissario Tecnico francese in conferenza stampa, dove ha analizzato il match. Di seguito vi proponiamo le sue parole.

Deschamps ha innanzitutto voluto rispondere alle critiche degli ultimi giorni, e ha affermato: "Abbiamo fatto tante cose buone col tridente offensivo, ho fatto tanti cambi per poter vedere tutti i giocatori. Vincere qua è sempre un orgoglio , abbiamo fatto una grande prestazione, ora siamo primi nel girone, è stata un'ottima serata. Le critiche ? Potete scrivere quello che volete, io ho elementi, sono all'interno del gruppo, cerco di avere degli obiettivi. So che ci sono aspettative molto alte, ma i giocatori rispondono sempre presente".

Sulla partita: "Alcuni hanno avuto difficoltà, altri hanno confermato le loro qualità. Comunque analizzeremo tutto per avere altre risposte che ci serviranno per il futuro. Cerco sempre di mettere i giocatori nella posizione migliore per loro. Stasera abbiamo giocato bene, la posizione dei giocatori d'attacco ha dato tanto a tutta la squadra. C'è un bel collettivo, ci sono stati molti punti positivi. C'è stato un ambiente incredibile, anche stasera l'Italia ha fatto buone cose, ma noi abbiamo giocato meglio".