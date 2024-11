Adrien Rabiot è stato il grande protagonista del successo della Francia a San Siro contro l'Italia: l'ex Juventus ha trascinato con una doppietta la Nazionale transalpina

Vincenzo Bellino Redattore 18 novembre 2024 (modifica il 18 novembre 2024 | 00:06)

Serviva la partita perfetta alla Francia per conquistare il primato in classifica all'ultima curva e così è stato. La Nazionale transalpina ha sconfitto 3-1 l'Italia, vendicando il ko dell'andata, e chiuso il girone in testa, davanti agli azzurri di Spalletti. Protagonista indiscusso a San Siro è stato l'ex centrocampista della Juventus, oggi al Marsiglia, Adrien Rabiot, autore di una doppietta.

Francia, Rabiot: "Volevamo la rivincita contro l'Italia" — Intervenuto ai microfoni di TF1, Adrien Rabiot ha espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria e il primo posto nel girone di Nations League: "Era da tempo che non giocavamo una partita del genere, dato che non avevamo lottato in questo modo tutti insieme, fino alla fine. Puntavamo anche a vincere con due gol di scarto e ce l'abbiamo fatta. Ho apprezzato il modo in cui ci siamo aiutati tra compagni, lo spirito combattivo, lo spirito di squadra. Abbiamo ottenuto una vittoria importante, ma soprattutto ci siamo davvero divertiti".

La rivincita della Francia: "Volevamo vendicare a tutti i costi la sconfitta rimediata contro l'Italia nella gara d'andata. Loro ci tenevano a far bella figura a San Siro davanti ai propri tifosi. Devo dire che è stata una bella serata per noi, speriamo di continuare a giocar così, mostrando il vero volto della Nazionale francese".

Rabiot, la serata perfetta — Serata perfetta per la Francia, notte magica per Adrien Rabiot. Il trasferimento al Marsiglia sembrerebbe aver fatto bene all'ex centrocampista della Juventus, rientrato nuovamente nel giro della Nazionale. Il classe 1995 torna ad esultare con la maglia de Les Blues, 364 giorni dopo l'ultima volta: non segnava dal 18 novembre 2023, dalla gara di qualificazione agli Europei di Germania (14-0 contro Gibilterra).