Il francese ha lanciato pesanti dichiarazioni nei confronti dell'attuale presidente dei Red Devils

Federico Grimaldi 10 aprile - 16:57

Cantona, uomo simbolo della storia del Manchester United, ha lanciato gravi accuse nei confronti di Jim Ratcliffe. L'ex attaccante francese, intervistato ad un evento dell'FC United, ha espresso tutto il suo disappunto sull'attuale dirigenza della squadra inglese e ha inveito principalmente contro il suo presidente.

Cantona: "Hanno perso l'anima" — Quando si pensa al Manchester United degli anni 90', non si può non pensare ad Eric Cantona. La leggenda francese ha costruito le basi della rinascita dei Red Devils. Grazie ai suoi colpi, ai suoi gol, sono tornati a vincere la Premier nel 1993. Ora, invece, è tutto cambiato. Lo United si ritrova a dover gestire i malumori sia della tifoseria che dei giocatori. Ma non solo. Sono molte le leggende storiche che stanno accusando la squadra di aver perso lo spirito, che ha da sempre contraddistinto la squadra rossa di Manchester.

Dopo le parole di Scholes e Rooney, ora è il momento di Cantona, che non ha usato tanti giri di parole per commentare l'attuale situazione societaria: "Da quando è arrivato Ratcliffe, questo team di dirigenti ha cercato di distruggere tutto e non ha rispetto per nessuno. Mi dispiace vedere lo United in questa situazione, ma questi uomini hanno altri progetti in mente, non tengono conto dei sentimenti delle persone. Hanno perso lo spirito ed ora non sta rimanendo più niente del passato".

Sir Alex Ferguson ed il nuovo stadio — Cantona ha avuto anche da ridire sul trattamento della società per una figura come Sir Alex Ferguson: "Sono rimasto sbalordito quando non hanno voluto prendere Ferguson come ambasciatore. Quell'uomo è più di una leggenda e chi più di lui può rappresentare lo spirito e i valori di questo club". Sul nuovo stadio ha detto: "Vogliono persino cambiare lo stadio. L'anima della squadra e del club non sta nei giocatori. Tutte le persone intorno sono come una grande famiglia. È molto importante rispettare queste persone come si rispetta l'allenatore e i compagni di squadra. Lo stadio è iconico". Ha concluso il suo intervento con una battuta: "Fino alla fine di ottobre di quest'anno girerò film. Ma ho detto loro posso mettere da parte questo, concentrarmi e aiutarvi a ricostruire qualcosa. Ma a loro non importa".

