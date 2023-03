Caos a Madrid, rissa tra la polizia e…il Perù: ne fa le spese anche Lapadula

A poche ora di distanza dal match contro il Marocco, che si terrà questa sera al Wanda Metropolitano , la nazionale peruviana ha vissuto momenti di tensione. Fuori dall’hotel dove era radunata la Blanquirroja si sono presentati i tifosi del Perù vogliosi di scattare qualche selfie con i propri eroi. A separare giocatori e ultras però, ci si è messa la polizia di Madrid. Le forze dell’ordine, secondo quanto riporta El Larguero, avrebbero voluto evitare assembramenti e perció sono intervenuti cercando di far sparpagliate la flotta peruviana.

Dai video che circolano sul web si vede come la polizia allontanai i calciatori a brutto muso spingendoli e tirandoli via. La nazionale del Perù rincara la dose però sostenendo che i propri calciatori siano anche stati presi a pugni. Tra i giocatori in questioni anche l’ex Milan Gianluca Lapadula. Il parapiglia generale si è dissolto poi ma la federazione del Perù e decisa ad andare avanti.