Caos a Porto Rico: Messi travolto da un tifoso e dalla sicurezza

Un'amichevole surreale tra Inter Miami e Independiente del Valle finisce nel peggiore dei modi: la "Pulce" finisce a terra dopo un'invasione di campo collettiva, in un match segnato da ritardi e maglie dello stesso colore

Danilo Loda 27 febbraio - 13:20

L'entusiasmo per il ritorno in campo di Lionel Messi si è trasformato in pochi istanti in un incubo per lo staff dell'Inter Miami. Durante l'amichevole disputata giovedì sera a Porto Rico contro gli ecuadoriani dell'Independiente del Valle, il fuoriclasse argentino è stato protagonista, suo malgrado, di un incidente che ha sollevato pesanti interrogativi sulla gestione della sicurezza negli stadi.

Invasione di campo e la caduta di Messi — Mancavano solo due minuti al fischio finale quando, davanti a oltre 12.500 spettatori, le barriere di contenimento hanno ceduto alla pressione dei fan. Diversi sostenitori si sono riversati sul rettangolo verde a caccia di un cimelio o di una foto con l'otto volte Pallone d'Oro. Mentre uno spettatore riusciva a scattarsi un selfie, un secondo uomo ha raggiunto Messi cingendolo ai fianchi.

Il peggio è accaduto nell'istante successivo: l'intervento tempestivo, ma decisamente irruento, di una guardia giurata ha provocato il patatrac. L'addetto alla sicurezza, nel tentativo di placcare l'invasore, ha perso l'equilibrio travolgendo in pieno lo stesso Messi, che è rovinosamente caduto sul terreno di gioco sotto il peso dei due uomini.

Un match nel segno del caos: tutti con le maglie nere — L'incidente finale è stato solo l'ultimo atto di una serata partita sotto i peggiori auspici. La gara, inizialmente prevista per metà febbraio e posticipata a causa di un infortunio del numero 10, è iniziata con un'ora di ritardo per un imbarazzante disguido tecnico. Un problema con i kit da gioco non è stato risolto in tempo utile e, incredibilmente, entrambe le squadre sono scese in campo vestite di nero! Questo ha reso quasi impossibile la distinzione tra compagni e avversari per gran parte del match.

Dal punto di vista sportivo, l'Inter Miami ha portato a casa un successo per 2-1. Messi è stato autore della rete decisiva su calcio di rigore dopo essere subentrato nella ripresa. Javier Mascherano, tecnico del club della Florida, ha sfruttato il test per dare spazio a chi aveva giocato meno nel pesante 3-0 subito al debutto in MLS contro il Los Angeles FC. Nel mirino dei rosa-nero c'è l'atteso derby contro l'Orlando City, che intanto sta provando a rinforzarsi con l'arrivo di Griezmann.