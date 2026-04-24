Serata particolare in Spagna, dove il match tra Rayo Vallecano e Espanyol ha regalato un finale tanto insolito quanto memorabile. La sfida si è conclusa con la vittoria per 1-0 dei padroni di casa, ma è ciò che è accaduto nei minuti di recupero ad aver catturato l’attenzione generale.

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Il Rayo vince e ride, l'Espanyol perde con litigio nel finale

Al minuto 97, infatti, il portiere del Rayo, Marko Dmitrović, ha deciso di lasciare la propria porta per salire in attacco e battere un calcio di punizione. Una scelta decisamente fuori dagli schemi, che ha spiazzato tutti, compagni compresi. Proprio in quel momento si è accesa una discussione in campo, legata alla decisione su chi dovesse calciare il piazzato.

Tra i protagonisti del confronto anche Cyril Ngonge, ex giocatore della Serie A con Napoli, Torino e Verona. Il momento di tensione è nato proprio dalla scelta del portiere di prendersi la responsabilità del tiro, una decisione che ha sorpreso e in parte spiazzato i compagni, dando vita a qualche scambio acceso.

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Non è però la prima volta che Dmitrović si distingue per questo tipo di iniziative: il portiere serbo, infatti, si è spesso dimostrato abile anche nei calci piazzati, tra rigori e punizioni, mostrando una tecnica non comune per un estremo difensore. Proprio questa sua sicurezza potrebbe averlo spinto a tentare la giocata anche in un momento così delicato.

La reazione della squadra è stata emblematica: tra stupore e incredulità, diversi giocatori hanno mostrato perplessità, pur lasciando poi spazio all’iniziativa del proprio portiere. Un finale fuori copione, che conferma ancora una volta come il calcio sappia regalare momenti imprevedibili e ricchi di tensione.

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