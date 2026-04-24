Dalla possibile lotta per la conquista di un posto in Europa al coinvolgimento nella lotta salvezza: il cammino dell'Espanyol è stato una parabola discendente.
Scintille sugli spalti: tifoso del Barcellona in mezzo ai rivali dell'Espanyol viene scortato fuori
L'Espanyol sta vivendo una stagione alquanto particolare. Dopo un inizio davvero promettente, con il sogno di una conquista delle zone nobili della classifica, tutto sembra essersi incrinato. Per il momento, si profila una lotta salvezza serrata con diverse altre squadre fino alla fine della stagione.
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Espanyol: il 2026 è già "annus horribilis"Siamo solo ad aprile, il quarto mese dell'anno, ma il 2026 per l'Espanyol ha già assunto i contorni di un incubo a occhi aperti. Dal mese di gennaio, la formazione allenata da Manolo Gonzalez ha infatti inanellato una striscia terrificante di 0 vittorie in 15 gare di Liga. L'ultimo risultato di questa tristissima serie è arrivato contro il Rayo Vallecano che ha sconfitto l'Espanyol per 1-0. Così il computo dei ko è salito a 10, a cui si sommano 5 pareggi.
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Insomma, dopo 33 punti nelle prime 17 giornate e un ruolino di marcia di squadra che può stare serenamente in Europa, sono arrivati appena 5 punti nelle successive 15 giornate. Ora, dopo 32 gare di Liga, l'Espanyol può essere considerato in lotta per non retrocedere.
Solo il Metz fa peggio dell'EspanyolSebbene sia ancora dodicesimo in graduatoria, la classifica in Liga è molto corta, con tante squadre raccolte in una manciata di punti. Per la precisione, l'Espanyol è distante 5 lunghezze dall'Alaves terzultimo e, oggi, primo potenziale retrocesso. Mancando ancora 5 giornate al termine, sembrerebbe un bottino non del tutto rassicurante, anche se l'Espanyol dovrebbe farsi scavalcare addirittura da almeno 6 squadre in questo lasso temporale.
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