L'Espanyol sta vivendo una stagione alquanto particolare. Dopo un inizio davvero promettente, con il sogno di una conquista delle zone nobili della classifica, tutto sembra essersi incrinato. Per il momento, si profila una lotta salvezza serrata con diverse altre squadre fino alla fine della stagione.

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BARCELLONA, SPAGNA - 03 GENNAIO: Roberto Fernandez dell'RCD Espanyol viene contrastato da Gerard Martin e Jules Kounde del FC Barcelona durante la partita di LaLiga EA Sports tra RCD Espanyol de Barcelona e FC Barcelona allo Stadio RCDE il 03 gennaio 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Judit Cartiel/Getty Images)

Espanyol: il 2026 è già "annus horribilis"

Siamo solo ad aprile, il quarto mese dell'anno, ma il 2026 per l' Espanyol ha già assunto i contorni di. Dal mese di gennaio, la formazione allenata daha infatti inanellato una striscia terrificante di. L'ultimo risultato di questa tristissima serie è arrivato contro il Rayo Vallecano che ha sconfitto l'Espanyol per 1-0. Così il computo dei ko è salito a 10, a cui si sommano 5 pareggi.

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Insomma, dopo 33 punti nelle prime 17 giornate e un ruolino di marcia di squadra che può stare serenamente in Europa, sono arrivati appena 5 punti nelle successive 15 giornate. Ora, dopo 32 gare di Liga, l'Espanyol può essere considerato in lotta per non retrocedere.

Solo il Metz fa peggio dell'Espanyol

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Sebbene sia ancora dodicesimo in graduatoria, la classifica in Liga è molto corta, con tante squadre raccolte in una manciata di punti. Per la precisione,e, oggi, primo potenziale retrocesso. Mancando ancora 5 giornate al termine, sembrerebbe un bottino non del tutto rassicurante, anche se l'Espanyol dovrebbe farsi scavalcare addirittura da almeno 6 squadre in questo lasso temporale.Ad aggravare il quadro ci si mette la statistica che denota come peggio dell'Espanyol abbia fatto solamente il Metz questa stagione. La formazione francese, ultima in Ligue 1, ha raccolto 4 punti nel 2026, con 4 pareggi e 10 sconfitte in 14 gare disputate. Da un punto di vista storico,- stagione 2012-2013 - e retrocesse da ultima in classifica. Infine, non era mai accaduto prima che, dopo cinque vittorie di fila, una squadra in Spagna non ottenesse 3 punti nelle successive 15 gare consecutive.

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