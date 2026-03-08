La corsa per la salvezza si è intensificata in Germania: nello scontro di ieri sono emerse tutte le tensioni e le preoccupazioni dei giocatori e dei tifosi

Pietro Rusconi Redattore 8 marzo - 17:58

Con la fine del campionato sempre più vicina, si infiamma sempre di più la corsa per la salvezza in Bundesliga. Nella giornata di ieri infatti si sono giocati match importanti per il fondo della classifica della prima divisione tedesca. L'Heidenheim ha perso con l'Hoffenheim ed è sempre più ultimo, il Werder Brema non ha ancora giocato e il St. Pauli ha pareggiato con l'Eintracht per 0-0. A queste sfide però si è aggiunta quella più importante nella zona calda: Wolfsburg-Amburgo. I lupi infatti si trovano attualmente al penultimo posto (l'ultimo valido per la retrocessione diretta) a 20 punti e l'Amburgo, prima della vittoria ne contava 26.

Il match è terminato infatti per 1-2 in favore dei dinosauri, in una sfida decisa da ben 3 rigori. Dopo il primo segnato dal talento Vuskovic (difensore centrale classe 2007 e al quinto gol in campionato), il redivivo Christian Eriksen ha pareggiato i conti e infine ci ha pensato Jean-Luc Dompé ad assicurarsi i 3 punti fondamentali. Tuttavia, la partita ha assunto una mediaticità importante a causa di uno spiacevole evento accaduto alla fine della stessa.

Il disordine al termine di Wolfsburg-Amburgo La sfida Wolfsburg-Amburgo ha avuto un epilogo parecchio confuso. Al fischio finale è iniziata una mega rissa in campo che ha coinvolto giocatori, staff tecnici e sostituti. Nella parapiglia si è fatto notare il portiere di riserva dei lupiMarius Müller, espulso per comportamento violento. Tuttavia, il conflitto non è rimasto solo in campo. I tifosi del Wolfsburg infatti hanno approfittato della tensione per mostrare tutto il loro risentimento verso la situazione in cui imperversa il club. Dagli spalti sono partiti fumogeni, razzi pirotecnici e addirittura delle sciarpe incendiate.

È stato possibile sapere qualcosa in più sulla situazione al termine della sfida. Nicolai Remberg, capitano dell'Amburgo, ha parlato a Sky della rissa: "Non ho fatto male a nessuno, ma c'è stata colluttazione. Non lascerei mai il mio vice allenatore o i miei ragazzi da soli in quelle condizioni". All'emittente televisiva inglese inoltre è intervenuto l'ex nazionale tedesco Dietmar Hamann, a proposito della stagione del Wolfsburg: "Quello che ha mostrato il Wolfsburg dopo il fischio finale avrebbe dovuto mostrarlo nei 90 minuti precedenti. Si sono nascosti per settimane e all'improvviso diventano coraggiosi. Non lo capisco".

