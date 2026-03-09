Il fratello di un calciatore del Tolone ha aggredito con un coltello un avversario

Federico Iezzi Collaboratore 9 marzo - 18:35

Un grave e brutto episodio ha sconvolto ieri il calcio giovanile francese. Dopo RFC Toulon U20-FC AvignonU20 si è scatenata una violenta rissa e un uomo ha accoltellato uno dei giocatori della squadra ospite. L'episodio è stato raccontato dal quotidiano regionale Var Matin.

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.

Francia, caos dopo un match giovanile — Un grave episodio di violenza ha scosso ieri il calcio giovanile francese. Il tutto si è verificato dopo il match del campionato Under, fra Tolone e Avignone. La partita si è regolarmente disputata ed è terminata con la netta vittoria, per 3-0 dei padroni di casa. Nel post partita, però, si è scatenato il caos e la situazione è degenerata in una violenta rissa. L'episodio più grave, e terribile, è avvenuto negli spogliatori, quando la squadra di casa stava ancora festeggiando la vittoria e un giocatore ospite è stato aggredito.

Clicca sull'immagine per guardare le partite gratis su Sisal

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto Goldbet

Clicca su questa foto per vedere tutto il calcio gratis su Lottomatica

Accoltellato un giovane calciatore — Come riferito anche da un testimone oculare un tifoso del Tolone si è recato negli spogliatoi della squadra ospite, ha estratto un coltello e ha colpito uno dei giovani giocatori avversari: L'uomo ha estratto una lama e ha accoltellato il giocatore all'inguine. La ferita era impressionante e c'era molto sangue". Poco dopo è intervenuta la polizia che ha identificato l'uomo responsabile dell'accoltellamento: è il fratello di uno dei calciatori della squadra vincitrice della partita.

I due, inoltre, sono ora in stato di fermo e le autorità hanno aperto una inchiesta per comprendere con precisione quanto accaduto. Il commissario di polizia Patrice Buil ha confermato quanto accaduto e i due fermi: "Non conosciamo l'origine esatta della rissa, sappiamo solo che il fratello di uno dei giocatori del Tolone ha aggredito un calciatore dell'Avignone" . Il giovane calciatore ferito è stato portato in ospedale. Al momento non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono stabili. "È incredibile, è così triste. Tutto era andato liscio in campo. L'arbitro ha dovuto mostrare solo due cartellini gialli, non di più.", ha commentato un membro della dirigenza del Tolone.

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.