Tensione nell'Olympique Marsiglia: Pierre-Emerick Aubameyang escluso dal gruppo in vista della prossima partita contro il Le Havre

Antonino Paradino
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Altro episodio in casa Olimpique Marsiglia. A poche ore dalla sfida contro il Le Havre, Pierre Emerick-Aubameyang è stato escluso dal gruppo in seguito ad alcuni episodi verificatisi all'interno del centro sportivo francese della Commanderie. Per l'OM, si tratta dell'ennesima gatta da pelare all'interno di una stagione che ha palesato già diversi problemi sia sul fronte sportivo che dirigenziale.

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Aubameyang fuori rosa contro il Le Havre

Secondo quanto riportato dalla testata francese L'Equipe, l'attaccante gabonese non prenderà parte alla trasferta di campionato contro il Le Havre a causa di un giovedì sera piuttosto "movimentato" alla Commanderie. In particolare, Pierre Emerick-Aubameyang insieme ad una decina di persone avrebbe seminato il caos tra le stanze arrivando addirittura ad utilizzare un estintore su Bob Tahri, il dirigente incaricato di far rispettare il coprifuoco al campo di allenamento. Tahri ha ovviamente segnalato l'accaduto ai vertici, portando a delle inevitabili conseguenze per l'ex attaccante di Arsenal, Barcellona e Chelsea.

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MARSIGLIA, FRANCIA - 25 NOVEMBRE: Pierre-Emerick Aubameyang dell'Olympique de Marseille esulta con i compagni di squadra dopo la vittoria della sua squadra durante la partita della quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Olympique de Marseille e Newcastle United FC allo Stade de Marseille il 25 novembre 2025 a Marsiglia, Francia. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Sempre secondo la stampa francese, Alban Juster (presidente ad interim) e Stephane Richard (presidente entrante) avrebbero incontrato Pierre Emerick-Aubameyang venerdì a mezzogiorno per capire la questione, prima di procedere con la sanzione. Il 36enne africano si è scusato con Tahri e la dirigenza, affermando di aver voluto solo "ravvivare l'atmosfera". Tuttavia, la decisione del club è stata quella di escludere Aubameyang dalla prossima trasferta contro il Le Havre.

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Tensione OM

Tra le risse negli spogliatoi (Rowe-Rabiot) e gli addii dell'allenatore Roberto De Zerbi, del direttore sportivo Mehdi Benatia e del presidente Pablo Longoria, all'appello mancavano soltanto gli "scherzi" di Pierre Emerick Aubameyang. L'aria che si respira in Provenza, al momento, non è delle migliori con problematiche evidenti sia sul fronte interno che sul campo.

Dopo le delusioni europee e in coppa nazionale, l'OM ha un disperato bisogno di punti in campionato dopo aver perso terreno nella lotta alla zona europea (quattro sconfitte nelle ultime sei partite in Ligue 1). Il Marsiglia, infatti, è settima in classifica e ad oggi non giocherebbe per nessuna delle tre competizioni continentali. L'assenza del gabonese peserà tanto domenica sera nella penultima uscita stagionale, ecco perché gli "scherzi" dell'attaccante gabonese sono considerati davvero di "pessimo gusto".

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