Altro episodio in casa Olimpique Marsiglia. A poche ore dalla sfida contro il Le Havre, Pierre Emerick-Aubameyang è stato escluso dal gruppo in seguito ad alcuni episodi verificatisi all'interno del centro sportivo francese della Commanderie. Per l'OM, si tratta dell'ennesima gatta da pelare all'interno di una stagione che ha palesato già diversi problemi sia sul fronte sportivo che dirigenziale.

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😅 Plusieurs joueurs, emmené par Pierre-Emerick Aubameyang ont complètement retourné leurs chambres hier soir.



🛏️ Lits déplacés, chambres sens dessus dessous, extincteur vidé dans la chambre d'un dirigeant… une ambiance presque “colonie de vacances”… pic.twitter.com/jN82pETDxK — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 8, 2026

Aubameyang fuori rosa contro il Le Havre

Secondo quanto riportato dalla testata francese L'Equipe, l'attaccante gabonese non prenderà parte alla trasferta di campionato contro ila causa di un giovedì sera piuttosto "movimentato" alla. In particolare,insieme ad una decina di persone avrebbe seminato il caos tra le stanze arrivando addirittura ad utilizzare un estintore su, il dirigente incaricato di far rispettare il coprifuoco al campo di allenamento.ha ovviamente segnalato l'accaduto ai vertici, portando a delle inevitabili conseguenze per l'ex attaccante di

MARSIGLIA, FRANCIA - 25 NOVEMBRE: Pierre-Emerick Aubameyang dell'Olympique de Marseille esulta con i compagni di squadra dopo la vittoria della sua squadra durante la partita della quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Olympique de Marseille e Newcastle United FC allo Stade de Marseille il 25 novembre 2025 a Marsiglia, Francia. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Sempre secondo la stampa francese, Alban Juster (presidente ad interim) e Stephane Richard (presidente entrante) avrebbero incontrato Pierre Emerick-Aubameyang venerdì a mezzogiorno per capire la questione, prima di procedere con la sanzione. Il 36enne africano si è scusato con Tahri e la dirigenza, affermando di aver voluto solo "ravvivare l'atmosfera". Tuttavia, la decisione del club è stata quella di escludere Aubameyang dalla prossima trasferta contro il Le Havre.

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Tensione OM

Tra le risse negli spogliatoi (Rowe-Rabiot) e gli addii dell'allenatoredel direttore sportivoe del presidente, all'appello mancavano soltanto gli "scherzi" di. L'aria che si respira in Provenza, al momento, non è delle migliori con problematiche evidenti sia sul fronte interno che sul campo.

Dopo le delusioni europee e in coppa nazionale, l'OM ha un disperato bisogno di punti in campionato dopo aver perso terreno nella lotta alla zona europea (quattro sconfitte nelle ultime sei partite in Ligue 1). Il Marsiglia, infatti, è settima in classifica e ad oggi non giocherebbe per nessuna delle tre competizioni continentali. L'assenza del gabonese peserà tanto domenica sera nella penultima uscita stagionale, ecco perché gli "scherzi" dell'attaccante gabonese sono considerati davvero di "pessimo gusto".

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