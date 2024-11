Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sul caos rinnovi di contratto.

Gennaro Di Finizio 1 novembre 2024 (modifica il 1 novembre 2024 | 13:54)

In casa Liverpool si è aperto un vero e proprio caso riguardo i rinnovi di contratto di alcuni dei big presenti nella rosa dei Reds che, allo stato attuale delle cose, sono in scadenza di contratto. Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold e Mohamed Salah, tutti e tre al centro del chiacchiericcio mediatico e dei pensiero del club.

Potrebbero diventare tutti parametri zero alla fine di questa stagione, visto che la dirigenza inglese non è ancora riuscita a trovare la quadra per arrivare al prolungamento di contratto.

Liverpool ed il caos rinnovi, parla Slot — Arne Slot, l'allenatore del Liverpool ha parlato in conferenza stampa dando le ultime novità sulla situazione dei tre calciatori in scadenza di contratto: "La situazione contrattuale potrebbe diventare un problema se i giocatori non continuano a esibirsi come stanno facendo attualmente, ma sono molto maturi", ha specificato Slot.

"Al momento tutti e tre si trovano in una buona situazione, stanno giocando davvero molto bene e ci sono discussioni in corso, come ha detto Virgil. Non spettano a me, parliamo di altre cose. Aspettiamo e vediamo, ma tutto ciò che dice è completamente corretto. Non sa esattamente cosa riserva il futuro se non firma il contratto", le parole dell'allenatore.