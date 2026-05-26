Di padre in figlio, la classe muta la sua funzione ma non la forma. Marcelo ha smesso di giocare a calcio il 6 febbraio del 2025. Un anno dopo, il figlio Enzo Alves ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Real Madrid. Storie di tradizione, privilegio, identità e continuità. L'ex leggenda dei blancos ha concluso la sua esperienza col calcio passando i suoi ultimi anni tra Grecia (Olympiakos) e casa propria, in Brasile. La sua tappa calcistica finale infatti è stata il Fluminense, con cui riesce a conquistare la Copa Libertadores giocando titolare nella finale. Le radici brasiliane hanno avuto un grande peso nella storia del terzino sinistro, che nonostante un rapporto ambivalente con la Seleçao ha sempre dimostrato grande amore per il popolo verdeoro. Enzo Alves si pone in discontinuità col padre su vari livelli: dal ruolo alla nazionale, con cui è impegnato negli Europei U17.

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Il figlio di Marcelo fa faville nel torneo giovanile

MANCHESTER, INGHILTERRA - 16 DICEMBRE: Kian Noble del Manchester City viene contrastato da Enzo Alves e Bruno Galassi del Real Madrid durante la partita di Premier League International Cup tra Manchester City e Real Madrid Castilla allo stadio Joie il 16 dicembre 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Ben Roberts Photo/Getty Images)

Enzo Alves ha così deciso di scegliere la nazionalità spagnola. Nato nel 2009, il giovane talento delle furie rosse ha sempre vissuto in Spagna (Marcelo ha giocato a Madrid dal 2007 al 2022), legittimando a pieno la sua scelta nel calcio internazionale. Attualmente, il figlio di Marcelo rappresenta una grossa speranza per la Spagna, priva di punte prolifiche e soprattutto per il Real Madrid, che ha portato ben 0 giocatori con la nazionale iberica in vista dei prossimi Mondiali.

Marcelo was in the stands to watch his son Enzo Alves captain Spain in the UEFA U17 Euros.



Enzo scored a goal in Spain's 4-1 win over Estonia 🇪🇸 pic.twitter.com/BjnEyq3zMp — B/R Football (@brfootball) May 25, 2026

Enzo Alves si differenzia dal padre poiché nel suo futuro c'è una carriera da grande nove. Ciò lo ha dimostrato anche nel match di esordio degli Europei Under 17. Capitano della selezione giovanile, l'erede del terzino ex Real Madrid ha siglato la rete del 3-0 momentaneo contro l'Estonia. Un tocco sotto che lo porta a 8 gol in 18 presenze con le baby furie rosse. Le aspettative sulla Spagna erano alte e infatti i ragazzi iberici non hanno deluso vincendo 4-1.

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