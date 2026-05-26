Giorni infuocati in casa Real Madrid. Il club del Santiago Bernabeu infatti da una parte è nel pieno delle elezioni per eleggere il nuovo presidente o confermare l'attuale Florentino Perez, dall'altra è ancora pienamente coinvolta nella trattativa che riporterebbe José Mourinho sulla panchina dei blancos. Una trattativa che pareva alle battute finali e che invece improvvisamente si è fermata. Lo Special One, nel frattempo, avrebbe già ideato una lista di giocatori da prendere nella prossima sessione estiva di calciomercato.

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Real Madrid, il piano di José Mourinho: ecco chi vuole il portoghese per la prossima stagione

Nonostante non sia ancora ufficiale il suo ritorno al, José Mourinho inizia già a lavorare per i blancos. Lo Special One, come ricordiamo, sembrava ormai prossimo a firmare per la panchina dei madrileni ma un imprevisto dovuto al suo contratto con ilha fermato tutto. Tuttavia, il portoghese non sembra preoccupato tanto che, come riporta il quotidiano AS, avrebbe già ideato una lista di giocatori da prendere nella prossima sessione di calciomercato per rinforzare l'organico.

Secondo le richieste dell'ex allenatore dell'Inter, servirebbero uno o due difensori centrali, un terzino destro e uno sinistro (in questo caso se Fran García dovesse andarsene), un centrocampista difensivo e soprattutto un centrocampista creativo. Chi conosce Mourinho sa benissimo che se chiude quel tipo di giocatore la dirigenza deve lavorare per accontentarlo, ma prima bisognerà capire chi la prossima stagione guiderà il Real Madrid con Riquelme che spinge per la presidenza dello storico club spagnolo.

VALENCIA, BARCELLONA - 20 APRILE: L'allenatore Jose Mourinho del Real Madrid festeggia dopo la partita finale di Copa del Rey tra Real Madrid e Barcellona all'Estadio Mestalla il 20 aprile 2011 a Valencia, in Spagna. Il Real Madrid ha vinto 1-0. (Foto di Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images)

Inoltre, bisognerà capire se alla fine il Benfica lascerà andare l'allenatore portoghese. Come ricordiamo, la questione relativa al contratto del tecnico con le Aquile ha fermato la trattativa ormai al punto di arrivo con i blancos che, per riavere Mourinho in panchina, dovranno pagare 14 milioni di euro. Una cifra che, al momento, mette il club madrileno nella condizione di riflettere sul da farsi.

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