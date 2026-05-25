Si apre un nuovo capitolo per José Mourinho, il Benfica e il Real Madrid: la scelta del nuovo allenatore del club spagnolo è stato confermato in seguito alla candidatura di Enrique Riquelme. Quest'ultimo ha ottenuto le necessarie garanzie finanziarie e ha visto approvate tutte le condizioni richieste dal consiglio elettorale del club. Ciò significa che Florentino Pérez, l'attuale presidente, non sarà solo e che la strategia precedentemente definita per la scelta del nuovo tecnico del club spagnolo non è più valida.

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Benfica-Mourinho: la cessione dello Special One costa più al Real Madrid

La nomina di José Mourinho come nuovo allenatore delpotrebbe diventare un giallo. Fino a qualche giorno fa, il ritorno dello Special One sulla panchina dei blancos sembrava cosa fatta me nelle ultime ora un particolare molto delicato ha rallentato la trattativa. Stiamo parlando della questione relativa al contratto dell'attuale allenatore del Benfica.

Come riporta A Bola, il piano sarà più costoso del previsto. La clausola da 7 milioni di euro, parte integrante del contratto tra il Benfica e José Mourinho e valida per 10 giorni a partire dall'ultima partita della stagione (la trasferta a Estoril del16 maggio), raggiunge il suo limite martedì e sembra difficile da mettere in pratica. Il Real Madrid non potrà quindi attivare la clausola e pagare 7 milioni di euro alle Aquile per riavere l'ex Inter e Jorge Mendes, agente dell'allenatore e parte integrante della trattativa, difficilmente sborserà tale somma di tasca propria per liberare il tecnico portoghese.

LONDRA, INGHILTERRA - 29 SETTEMBRE: Jose Mourinho, allenatore capo del SL Benfica, reagisce durante una sessione di allenamento del SL Benfica allo Stamford Bridge il 29 settembre 2025 a London, Inghilterra. (Foto di Alex Broadway/Getty Images)

Ciò significa che gli sforzi del Real Madrid per assicurarsi Mourinho raddoppieranno dato che il contratto dello Special One con il club di Lisbona nella prossima stagione ammonta a 14 milioni. In base all'accordo firmato a settembre, lo stipendio dell'allenatore aumenterà nella sua seconda stagione al Benfica e Mourinho riceverà circa 7 milioni di euro al netto delle tasse, ovvero la metà dell'importo totale.

C'è poi da considerare che Manuel Rui Costa ha recentemente offerto all'allenatore portoghese il rinnovo del contratto. Una possibilità che potrebbe ora verificarsi se il Real Madrid non dovesse accettare le condizioni imposte dall'ex Milan. Per il momento José Mourinho rimane in silenzio e aspetta novità.

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