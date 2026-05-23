Manca solo l'annuncio ufficiale e sarà Jose Mourinho il nuovo allenatore del Real Madrid a partire dalla prossima stagione. Si tratterà di un ritorno che fa inevitabilmente rumore, ma non tutti i madridisti sono entusiasti di questa scelta da parte dei Blancos: uno di questi è Iker Casillas, ex leggenda della porta del Real Madrid che sui social fa intendere con discreta chiarezza il suo punto di vista sul ritorno dello 'Special One' sulla panchina dei Merengues.

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La lista che parla da sola e il messaggio di giorni prima

Nella giornata di ieri,, Casillas ha pubblicato sul suo profilo ufficiale 'X' unasenza ulteriori commenti: "Unai Emery, Vincent Kompany, Xabi Alonso, Cesc Fabregas, Mikel Arteta, Iraola, Zinedine Zidane, Bordalas, Inigo Perez, Del Bosque...". L'assenza dicattura subito l'occhio e il messaggio termina con puntini di sospensione, quasi a suggerire come la lista potrebbe essere ancora più lunga. Nessun ulteriore commento da parte del portiere spagnolo.

LISBONA, PORTOGALLO - 28 GENNAIO 2026 Jose Mourinho, allenatore del Benfica, durante la gara di Champions League tra Real Madrid e Benfica all'Estadio do Benfica. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Pochi giorni prima, il 12 maggio, sempre sul suo profilo 'X', Casillas aveva già affrontato la questione dicendo chiaramente di credere che esistano "altri allenatori più capaci" di Mourinho per guidare il Real Madrid, scrivendo: "Non ho nessun problema con Mourinho. Mi sembra un grande professionista, ma non lo voglio nel Real Madrid. Credo che altri allenatori sarebbero più qualificati per allenare il club della mia vita. Opinione personale e nient'altro".

Unai Emery

Kompany

Xabi Alonso

Cesc Fabregas

Arteta

Iraola

Zidane

Bordalas

Iñigo Pérez

Del Bosque

… — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 22, 2026

Casillas-Mourinho, una storia di veleni al Real Madrid

Il rapporto tra i due nasce già teso nel dicembre del 2012, quando Mourinho tolse a Casillas la maglia da titolare per favorire l'allora giovane portiere. Fu il primo di una serie di "scontri" che avvelenarono gli anni comuni al Bernabeu. Secondo il quotidiano 'Record', si vociferò persino che Casillas avesse passato informazioni riservate alla stampa, episodio che si valse tra una parte dei tifosi l'etichetta di 'talpa'. Piuttosto storica anche la dichiarazione pubblica dello Special One nella stagione, nella quale ammise di "preferire più Diego Lopez rispetto a Casillas, come portiere".

Lo scontro a distanza tra Casillas e Mourinho continua: stavolta il portiere ha scelto di parlare solo con i nomi insieme a un silenzio eloquente e piuttosto autoesplicativo. Nel frattempo, lo Special One sarà comunque chi si siederà sulla panchina del Real Madrid.

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