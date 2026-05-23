Iker Casillas pubblica una lista di dieci allenatori per la panchina del Real Madrid: il nome dello 'Special One' non c'è, e non è un caso
Mourinho si prende il Derby Eterno e le telecamere: lo Special One mostra il suo simbolo
Manca solo l'annuncio ufficiale e sarà Jose Mourinho il nuovo allenatore del Real Madrid a partire dalla prossima stagione. Si tratterà di un ritorno che fa inevitabilmente rumore, ma non tutti i madridisti sono entusiasti di questa scelta da parte dei Blancos: uno di questi è Iker Casillas, ex leggenda della porta del Real Madrid che sui social fa intendere con discreta chiarezza il suo punto di vista sul ritorno dello 'Special One' sulla panchina dei Merengues.
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La lista che parla da sola e il messaggio di giorni primaNella giornata di ieri, 22 maggio 2026, Casillas ha pubblicato sul suo profilo ufficiale 'X' una lista di nomi senza ulteriori commenti: "Unai Emery, Vincent Kompany, Xabi Alonso, Cesc Fabregas, Mikel Arteta, Iraola, Zinedine Zidane, Bordalas, Inigo Perez, Del Bosque...". L'assenza di Mourinho cattura subito l'occhio e il messaggio termina con puntini di sospensione, quasi a suggerire come la lista potrebbe essere ancora più lunga. Nessun ulteriore commento da parte del portiere spagnolo.
Pochi giorni prima, il 12 maggio, sempre sul suo profilo 'X', Casillas aveva già affrontato la questione dicendo chiaramente di credere che esistano "altri allenatori più capaci" di Mourinho per guidare il Real Madrid, scrivendo: "Non ho nessun problema con Mourinho. Mi sembra un grande professionista, ma non lo voglio nel Real Madrid. Credo che altri allenatori sarebbero più qualificati per allenare il club della mia vita. Opinione personale e nient'altro".
Unai Emery— Iker Casillas (@IkerCasillas) May 22, 2026
Kompany
Xabi Alonso
Cesc Fabregas
Arteta
Iraola
Zidane
Bordalas
Iñigo Pérez
Del Bosque
…
Casillas-Mourinho, una storia di veleni al Real MadridIl rapporto tra i due nasce già teso nel dicembre del 2012, quando Mourinho tolse a Casillas la maglia da titolare per favorire l'allora giovane portiere Antonio Adan. Fu il primo di una serie di "scontri" che avvelenarono gli anni comuni al Bernabeu. Secondo il quotidiano 'Record', si vociferò persino che Casillas avesse passato informazioni riservate alla stampa, episodio che si valse tra una parte dei tifosi l'etichetta di 'talpa'. Piuttosto storica anche la dichiarazione pubblica dello Special One nella stagione 2012/13, nella quale ammise di "preferire più Diego Lopez rispetto a Casillas, come portiere".
Lo scontro a distanza tra Casillas e Mourinho continua: stavolta il portiere ha scelto di parlare solo con i nomi insieme a un silenzio eloquente e piuttosto autoesplicativo. Nel frattempo, lo Special One sarà comunque chi si siederà sulla panchina del Real Madrid.
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