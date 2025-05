Le parole dell'allenatore ex-Inter nella conferenza stampa post-partita tra Fenerbahçe e Eyüpspor.

Samuele Amato Redattore 20 maggio - 11:27

Erano circolate nelle ultime settimane alcune voci sul futuro della panchina della Nazionale verde-rubra. Un "restyling" del Portogallo che avrebbe portato ad una nuova guida tecnica. Il nome prescelto sarebbe quello di José Mourinho ma l'attuale allenatore del Fenerbahçe è intervenuto sui rumors sul suo futuro, spiegando la situazione.

Mourinho smentisce: "Non ho incontrato la Federcalcio portoghese" — Pungente, polemico e sempre con la risposta pronta. Una personalità forte e dalla leadership totalizzante. Questo è José Mourinho, lo Special One che ha fatto sognare tanti tifosi sulle panchine europee, tra cui anche quelle italiane di Inter conquistando lo storico Triplete nel 2010 e Roma con la vittoria della prima edizione della Conference League. Dopo l'esperienza in giallorosso, il tecnico portoghese è approdato sulle rive del Bosforo per guidare il Fenerbahçe.

A un anno dal suo arrivo nella squadra di Istanbul, però, sono comparse alcune voci su un suo possibile addio. I rumors parlano di un incontro tra Mou e la Federcalcio portoghese per un eventuale incarico sulla panchina della Seleção das Quinas. L'ipotesi di vedere Mourinho come commissario tecnico del Portogallo è rimbalzata su tutti i media in queste settimane ma è lo stesso allenatore del Fenerbahçe a dare la smentita.

"Sono una persona leale, se mi avessero contattato avrei informato il mio club. Come è successo a gennaio, quando ho riferito di un'offerta ricevuta al Fenerbahçe. Non c'è stato alcun incontro con la Federcalcio portoghese, se ci fosse stato, il mio club ne sarebbe stato a conoscenza", dichiara Mourinho nella conferenza stampa post-partita contro l'Eyüpspor.

Una stagione da "zero tituli" e tante polemiche — Quando è arrivato al Chelsea, nel 2004, è stato lui a definirsi "The Special One", dopo aver conquistato la Champions con il Porto. Nel 2008 approda all'Inter, confermando il suo essere speciale. La stagione successiva, quella che consegnerà il treble ai nerazzurri, Mou conia il tormentone "Zero tituli". Una frase che oggi deve riservarsi per sé.

Il portoghese viene scelto dal Fenerbahçe, con il quale firma un contratto fino al 2026. La prima stagione sulle sponde europee del Bosforo, Mourinhonon ha conquistato nessun trofeo, travolto dallo strapotere del Galatasaray. In questo derby durato una stagione, il tecnico ex-Inter ha polemizzato con opinione pubblica e rivali, rei di essere favoreggiati dalla Lega turca. Non sono mancati, infatti, i battibecchi tra le parti. In questa stagione da zero titoli, Mou ha comunque regalato momenti concitati in questa stagione calcistica. Uno tra tutti il "pizzicotto" al naso dell'allenatore del Galatasaray.