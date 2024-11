Finisce in tragedia la sfida del campionato argentino tra Rosario Central e San Lorenzo, andata in scena nella notte italiana di sabato e conclusasi con il risultato di 0-1. Nulla da segnalare per quanto riguarda il campo, ad eccezione di qualche piccolo tafferuglio sugli spalti tra le tifoserie che non sfugge alla canonicità degli incontri argentini. Ciò che ha tremendamente macchiato la serata di calcio è stato quanto accaduto negli istanti successivi al match per le strade di Rosario. Nel corso di un agguato, il capo ultras del Central, Andres "Pillin" Bracamonte, e il suo braccio destro, Daniel "Rana" Atardo, sono stati uccisi a colpi di pistola mentre erano all’interno del loro van.