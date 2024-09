Capoue, dal Villarreal al basket: “Da bambino sognavo la NBA”

Capoue, dal calcio al basket

Gli ultimi quattro anni trascorsi indossando la maglia del Villarreal, poi in estate non gli è stato rinnovato il contratto e nessun club si è fatto avanti per acquisire le sue prestazioni sportive. E così Étienne Capoue si è dato al basket. Secondo quanto riportato da Relevo, pur non essendo tesserato con il CB Jovens L'Eliana, lo scorso weekend ha esordito nella "Lliga Valenciana" contro il CB Jorge Juan Tártaros Gonzalo Castell, mettendo a referto cinque punti.