Carabao Cup, esordio con il Manchester City per i due figli di Emile Heskey

Federico Iezzi Collaboratore 25 settembre - 14:10

Due figli d'arte hanno esordito ieri con la maglia del Manchester City. Sono Jaden e Regan Heskey, figli di Emile Heskey che fu attaccante di Leicester City e Liverpool. I due fratelli hanno giocato la loro prima partita con la maglia dei Citizens ieri, in Carabao Cup contro l'Huddersfield. Nel match hanno giocato ben otto ragazzi provenienti dall'Academy del club di Manchester.

Il debutto per Jaden e Regan Heskey — Jaden e Regan, 19 e 17 anni rispettivamente, sono tutti e due attaccanti come il padre. Il maggiore è entrato nel club quando aveva otto anni e ha firmato il primo contratto da professionista due anni fa. Si è fatto notare segnando nella finale FA Youth Cup contro il Leeds nel maggio 2024. All'età di otto anni è entrato nell'Academy anche Regan che di recente ha giocato nell'Under-21 e ha collezionato dieci presenze con le giovanili della nazionale dei Tre Leoni.

I due giovani centravanti hanno debuttato assieme ad altri sei ragazzi delle giovanili, come ha ricordato Guardiola in conferenza stampa: "C'erano sei giocatori del vivaio nell'undici titolare e i fratelli Heskey sono entrati in campo. I loro genitori saranno molto orgogliosi dei ragazzi. Quindi otto giocatori del vivaio hanno giocato oggi, il che è davvero fantastico".

Il papà, Emile Heskey — Dovranno farne di strada i due debuttanti di ieri sera per raggiungere quanto fatto dal loro padre. Classe 1978, Emile Heskey ha giocato fino al 2016 con vari club inglesi. L'ex attaccante ha collezionato ben 786 partite nei club inglesi e 164 reti sparse tra Leicester, Liverpool, Birmingham, Wigan Athletic, Aston Villa, nei Newcastle Jets in Australia e Bolton. Heskey ha vinto ben quattro Coppe di Lega (la Carabao), una FA Cup e una Community Shield. In Europa ha invece vinto una Coppa UEFA e una Supercoppa UEFA. Ben 62 le presenze in Nazionale, al fianco di attaccanti come Michael Owen e Wayne Rooney, condite da sette gol e dalla partecipazione a tre Mondiali.