Carragher attacca il Liverpool: “Col Psg la più grande rapina del calcio”

Una partita a senso unico, un Alissonformato super e una beffa finale. È questo forse il miglior riassunto di Psg-Liverpool, andato in scena ieri sera al Parco dei Principi, che ha visto i francesi dominare in lungo e largo per poi perdere con un gol di Elliott nei minuti finali. Anche la leggenda dei Reds, Jamie Carragher ha riconosciuto la "fortuna" degli uomini di Arne Slott e nel programma sportivo americano Golazo della CBS ha pronunciato alcune parole durissime.