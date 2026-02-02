L'Old Trafford ha vissuto un'altra notte di pura adrenalina: Benjamin Sesko ha siglato il gol vittoria al 94' minuto, contro il Fulham, regalando al Manchester United un incredibile 3-2 e permettendo a Michael Carrick di mantenere la sua striscia di vittorie sulla panchina dei Red Devils.
PREMIER LEAGUE
Carrick elogia Sesko: “Sono molto felice per lui. Segnare a Old Trafford è diverso”
La rimonta dei Cottages e la vittoria finale dello United—
In una gara che sembrava saldamente in pugno ai padroni di casa e poi improvvisamente sfuggita via, è stato l'attaccante sloveno a emergere come l'eroe della serata. Entrato dalla panchina, Sesko ha trasformato quello che rischiava di essere un pareggio deludente in una vittoria fondamentale per la corsa alla Champions League, portando i Red Devils al quarto posto in classifica. Lo United aveva dominato gran parte dell'incontro, portandosi sul 2-0 grazie a una prestazione sontuosa dei suoi brasiliani. Casemiro ha aperto le marcature al 19' con un imperioso colpo di testa su punizione di Bruno Fernandes, per poi vestire i panni dell'assist-man al 56' con un delizioso passaggio no-look che ha liberato Matheus Cunha per il raddoppio.
Tuttavia, il Fulham non si è arreso. Raul Jimenez ha riaperto i giochi all'85' trasformando un rigore concesso per fallo di Harry Maguire, e al primo minuto di recupero, il subentrato Kevin ha gelato il "Teatro dei Sogni" con un tiro imparabile che è valso il 2-2. Sembrava la fine della striscia vincente di Carrick, ma Sesko, che poco prima aveva colpito un palo clamoroso, ha trovato la forza di reagire. Al quarto minuto di recupero, servito ancora da Fernandes, ha scaricato in rete il pallone del 3-2 sotto la Stretford End.
Le parole di Carrick e Sesko—
"È la sensazione più bella, devo dire", ha confessato un emozionato Michael Carrick nel post-partita, riflettendo sulla vittoria davanti alla curva più calda dello stadio. "Quando vivi un momento di euforia ed eccitazione del genere, per me non c'è posto migliore che davanti alla Stretford End. Finisce per significare molto di più. Penso che la gente vada via da qui con qualcosa di più di una semplice vittoria dello United oggi".
Carrick ha poi elogiato la forza mentale del suo attaccante: "Sono così felice per Ben. Sbagliarne uno e segnare l'altro... se lo ricorderà per molto tempo". Dal canto suo, Sesko ha sottolineato come il cambiamento non sia solo nei risultati, ma nell'atteggiamento tattico e nel sacrificio richiesto dal nuovo tecnico dopo l'addio di Ruben Amorim. "È stato incredibile. Segnare in casa e segnare il gol della vittoria è incredibile, lo sognavo da tempo", ha dichiarato Sesko. Parlando dell'impatto di Carrick, ha aggiunto dettagli significativi sul lavoro sporco della squadra: "Il ritmo di lavoro è decisamente diverso. È vero, lui ci dice sempre di giocare con libertà. È esattamente quello che stiamo facendo. Ma non è solo questo. Si vede quanto lavoriamo duramente l'uno per l'altro senza palla e questo contribuisce anche ai buoni risultati alla fine. Tutti sono sul pezzo e, alla fine, è questo che conta".
Con questa vittoria, Carrick ottiene il suo terzo successo consecutivo, dopo quelli contro Manchester City e Arsenal, rilanciando prepotentemente le ambizioni di una stagione che sembrava compromessa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA