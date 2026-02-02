Tuttavia, il Fulham non si è arreso. Raul Jimenez ha riaperto i giochi all'85' trasformando un rigore concesso per fallo di Harry Maguire, e al primo minuto di recupero, il subentrato Kevin ha gelato il "Teatro dei Sogni" con un tiro imparabile che è valso il 2-2. Sembrava la fine della striscia vincente di Carrick, ma Sesko , che poco prima aveva colpito un palo clamoroso, ha trovato la forza di reagire. Al quarto minuto di recupero, servito ancora da Fernandes, ha scaricato in rete il pallone del 3-2 sotto la Stretford End .

Carrick ha poi elogiato la forza mentale del suo attaccante: "Sono così felice per Ben. Sbagliarne uno e segnare l'altro... se lo ricorderà per molto tempo". Dal canto suo, Sesko ha sottolineato come il cambiamento non sia solo nei risultati, ma nell'atteggiamento tattico e nel sacrificio richiesto dal nuovo tecnico dopo l'addio di Ruben Amorim. "È stato incredibile. Segnare in casa e segnare il gol della vittoria è incredibile, lo sognavo da tempo", ha dichiarato Sesko. Parlando dell'impatto di Carrick, ha aggiunto dettagli significativi sul lavoro sporco della squadra: "Il ritmo di lavoro è decisamente diverso. È vero, lui ci dice sempre di giocare con libertà. È esattamente quello che stiamo facendo. Ma non è solo questo. Si vede quanto lavoriamo duramente l'uno per l'altro senza palla e questo contribuisce anche ai buoni risultati alla fine. Tutti sono sul pezzo e, alla fine, è questo che conta".