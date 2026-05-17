Al termine della partita tra Manchester United e Nottingham Forest vinta 3-2 dai Red Devils, Casemiro ha salutato il pubblico di Old Trafford.
Manchester United in estasi, i tifosi cantano il nome di Casemiro insieme alla moglie e alla figlia
Casemiro lascerà il Manchester United dopo quattro stagioni in cui è stato il pilastro della ricostruzione della squadra, accumulando 160 presenze tra tutte le competizioni e confermandosi un vincente anche in Inghilterra. Arrivato nell'estate del 2022 dal Real Madrid dopo 7 stagioni e 5 Champions League conquistate, il brasiliano ha portato la mentalità tipica dei blancos, solidità difensiva e una sorprendente continuità in fase realizzativa avendo segnato 26 gol da centrocampista centrale nell'avventura inglese, entrando direttamente nel cuore dei difficilissimi tifosi del club più tifato al mondo.
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Addio di Casemiro al Manchester United: " La cosa più bella del club siete voi tifosi"La sostituzione di Casemiro al minuto 81 della sfida odierna contro il Nottingham Forest è stata il culmine emotivo dell'intero pomeriggio di Premier League. Michael Carrick ha pianificato il cambio proprio per garantire al centrocampista brasiliano l'omaggio solitario di tutto lo stadio prima del fischio finale. Al momento della segnalazione sul tabellone luminoso, l'intero stadio si è alzato in piedi per una standing ovation immediata. Casemiro ha ceduto il posto a Mason Mount, ma prima di abbandonare il terreno di gioco è stato trattenuto dai compagni di squadra.
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Molte emozioni e poche parole, come suo solito, ma dirette e coincise per rendere omaggio al club che per 4 anni lo ha ospitato e fatto tornare il Casemiro che tutti abbiamo visto a Madrid.
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