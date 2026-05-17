Casemiro lascerà il Manchester United dopo quattro stagioni in cui è stato il pilastro della ricostruzione della squadra, accumulando 160 presenze tra tutte le competizioni e confermandosi un vincente anche in Inghilterra. Arrivato nell'estate del 2022 dal Real Madrid dopo 7 stagioni e 5 Champions League conquistate, il brasiliano ha portato la mentalità tipica dei blancos, solidità difensiva e una sorprendente continuità in fase realizzativa avendo segnato 26 gol da centrocampista centrale nell'avventura inglese, entrando direttamente nel cuore dei difficilissimi tifosi del club più tifato al mondo.

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MANCHESTER, INGHILTERRA - 17 MAGGIO: Casemiro del Manchester United ringrazia i tifosi dopo la partita di Premier League tra Manchester United e Nottingham Forest all'Old Trafford il 17 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Addio di Casemiro al Manchester United: " La cosa più bella del club siete voi tifosi"

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La sostituzione di Casemiro aldella sfida odierna contro ilè stata il culmine emotivo dell'intero pomeriggio diha pianificato il cambio proprio per garantire al centrocampista brasiliano l'omaggio solitario di tutto lo stadio prima del fischio finale. Al momento della segnalazione sul tabellone luminoso, l'intero stadio si è alzato in piedi per una standing ovation immediata. Casemiro ha ceduto il posto a, ma prima di abbandonare il terreno di gioco è stato trattenuto dai compagni di squadra.Il capitanolo ha stretto in un lunghissimo abbraccio sul cerchio di centrocampo, con altri compagni che dopo averlo salutato, lo hanno scortato verso la linea laterale tra gli applausi scroscianti dei tifosi. Pochi minuti dopo il termine della partita, vinta per, Casemiro è tornato sul manto erboso di Old Trafford insieme alla sua famiglia per il tributo definitivo. È stato in quel momento, davanti ai tifosi rimasti compatti sugli spalti, che il giocatore non è riuscito a trattenere le lacrime, prima di prendere il microfono e dire queste parole: "Voglio ringraziare tutti quanti, i giocatori e lo staff. Grazie a tutti, ma la cosa più bella in questo club siete voi tifosi, siete voi. Grazie".

Molte emozioni e poche parole, come suo solito, ma dirette e coincise per rendere omaggio al club che per 4 anni lo ha ospitato e fatto tornare il Casemiro che tutti abbiamo visto a Madrid.

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