Il nome di José Mourinho torna con forza ad accendere il dibattito attorno al futuro del Real Madrid, tra le opinioni più pesanti c'è quella di Iker Casillas. Dopo settimane complicate e risultati considerati al di sotto delle aspettative. Il club spagnolo starebbe valutando nuove soluzioni per la panchina, e tra le ipotesi più clamorose c’è proprio il ritorno dello “Special One”.

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Casillas contro lo Special One, le dichiarazioni che scottano

Iker Casillas did not hold back on José Mourinho potentially returning to Madrid 😮 pic.twitter.com/yeca4sc4qe — OneFootball (@OneFootball) May 13, 2026

Secondo diverse indiscrezioni provenienti dalla Spagna, i tentativi legati ai profili dinon avrebbero convinto completamente l’ambiente madridista. Per questo motivo, all’interno della dirigenza blanca starebbe tornando d’attualità il nome di Mourinho, allenatore che ha già guidato il Real Madrid tra il 2010 e il 2013 lasciando un segno profondo nel club.

A spingere per il possibile ritorno del tecnico portoghese ci sarebbe soprattutto il presidente Florentino Pérez, che non ha mai nascosto la stima nei confronti dell’allenatore. Mourinho, infatti, viene ancora considerato da una parte della tifoseria come l’uomo che riuscì a restituire competitività e mentalità vincente al Real in una delle epoche più difficili della rivalità con il Barcellona di Guardiola.

Non tutti, però, condividono questo entusiasmo. A esporsi pubblicamente contro un eventuale ritorno di Mourinho è stato Iker Casillas, storica bandiera del Real Madrid e protagonista in passato di un rapporto molto complicato con il tecnico portoghese. L’ex portiere spagnolo ha pubblicato un messaggio social molto diretto, prendendo chiaramente posizione sulla questione: “Non ho nessun problema con Mourinho. Mi sembra un grande professionista. Non lo voglio nel Real Madrid. Credo che altri allenatori sarebbero meglio qualificati per allenare nel club della mia vita. Opinione personale. Nient’altro”.

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Parole che hanno inevitabilmente riacceso il ricordo delle tensioni vissute nello spogliatoio madridista durante gli anni della gestione Mourinho. Il rapporto tra Casillas e lo Special One si deteriorò progressivamente, fino a diventare uno dei casi più discussi del calcio spagnolo di quel periodo. Nonostante ciò, il nome di Mourinho continua a circolare con insistenza attorno al Bernabéu. Il tecnico portoghese resta una figura divisiva. Ma anche uno degli allenatori più apprezzati da parte dell’ambiente madridista, convinto che la sua esperienza internazionale possa ancora fare la differenza ai massimi livelli europei.

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