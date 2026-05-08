Il Real Madrid sta passando uno dei momenti più bui della sua intera storia aristocratica. All'improvviso, la corte di eccellenti giocatori e sapienti tecnici è piombata nel caos più totale. Giocatori che partono per le vacanze a campionato in corso, compagni di squadra che se le danno di santa ragione e allenatori esautorati dal primo allenamento. Un'anarchia che difficilmente verrà ancora tollerata la prossima stagione. Perciò, Florentino Perez vorrebbe rimettere in atto una vera e propria restaurazione, simile a quella borbonica del 1874. Il presidentissimo del Madrid starebbe per richiamare José Mourinho al timone dei blancos. Un uomo forte per gestire uno spogliatoio di primedonne. Tuttavia, non tutti gli esperti del Real Madrid sono d'accordo con questa scelta. L'ex leggenda blancos Iker Casillas ha rilasciato dichiarazioni scottanti ad un evento organizzato da Movistar all'Espai Movistar di Plaça Catalunya.

MADRID, SPAGNA - 20 APRILE: Il calciatore spagnolo Iker Casillas partecipa ai Laureus World Sports Awards Madrid 2026 il 20 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Carlos Alvarez/Getty Images per Laureus)

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Iker Casillas difende l'operato di Xabi Alonso

📢 Casillas, sobre la posible vuelta de José Mourinho al Real Madrid:



"No tengo problema en que me preguntéis por Mourinho, me da igual. Tuvimos una etapa DIFÍCIL. Es lo que hay, pero ya está"



"Supongo que en el Madrid valorarán qué es lo mejor para el año que viene, igual que… https://t.co/Amue7bo72q pic.twitter.com/23R8WRVUvo — Madrid Sports (@MadridSports_) May 8, 2026

Iker Casillas ha l'autorità per permettersi qualche parola sull'attuale situazione disastrosa del Real Madrid. 16 anni con i blancos e 19 trofei conquistati permettono al portiere Campione del Mondo di esprimersi liberamente sulla direzione sportiva del club della capitale. L'ex numero 1 del Real ha parlato così del momento attuale della squadra: "Nel calcio tutto è ciclico. Quando non arrivano i risultati è normale che vengano a galla le tensioni, ma il Real Madrid è il club più grande della storia e non avrà problemi a rialzarsi. Questi periodi esistono così che ci si possa godere al massimo i successi dopo".

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Inoltre, Iker Casillas ha avuto qualche parola anche sulla questione del prossimo allenatore che siederà sulla panchina dei blancos: "Continuate a chiedermi di lui [Mou], ma non mi interessa. Con Mourinho ho vissuto un momento complicato, ma è acqua passata. Se potessi decidere io, riprenderei immediatamente Xabi Alonso. Non ho dubbi che sia l'allenatore perfetto per il futuro di questa squadra".

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