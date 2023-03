Casillas ha dimenticato Sara Carbonero: adesso c’è la bella Eva…

Quel bacio in diretta dell'11 luglio 2010 tra il portiere spagnolo, Iker Casillas, e la giornalista di Telecinco, Sara Carbonero, fu un tripudio di bellezza e romanticismo. Era la notte più bella per il fútbol ibérico, la Spagna era appena salita per la prima volta sul tetto del mondo in Sudafrica dopo aver battuto l'Olanda di Sneijder e Robben ai supplementari con la rete di Don Andrés Iniesta. Casillas e la Carbonero avevano svelato a tutto il mondo la loro storia d'amore dopo la finale di Sudafrica 2010.