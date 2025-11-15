Le polemiche sul like del portiere francese continuano ad alimentare la discussione in Francia. Ci pensa Karim Boukrouh a prendere le parti del ragazzo, impegnato nella qualificazione mondiale con i bleus

Pietro Rusconi 15 novembre - 11:53

Continua a far discutere il caso relativo al like social del portiere Lucas Chevalier. Ci ha pensato Karim Boukrouh a cercare di tamponare l'incendio mediatico. L'ex allenatore del nazionale francese ha speso alcune parole in difesa del ragazzo, dopo l'indignazione dei tifosi parigini e le grossolane scuse di Chevalier.

Le parole di Boukrouh sulla famiglia Chevalier — L'attuale preparatore dei portieri del Troyes ha allenato Lucas Chevalier nel Marck tra il 2011 e il 2013. Quel periodo l'ex Lille aveva circa 10 anni e Karim ha quindi avuto la possibilità di intrattenere rapporti più stretti con la famiglia del ragazzo. Perciò Boukrouh, venendo a conoscenza del complesso caso del portiere, ha rilasciato delle dichiarazioni per smentire quanto si sta dicendo sul conto delle idee politiche familiari.

Sul quotidiano francese Le Parisien si è espresso così: "Conosco bene Lucas, conosco anche suo padre Freddy, e posso dirvi che queste cose non sono affatto tipiche della loro famiglia. Lucas è un brav'uomo, sano, gentile e ben educato. Lo stesso vale per i suoi genitori, soprattutto suo padre, che conosco meglio di sua madre, e posso dirvi che è una persona meravigliosa".

Le criticità della stagione del portiere del PSG — Questa polemica relativa al mi piace sul post di RN ha contribuito a gettare ulteriore benzina su una situazione già non ottimale. Infatti, l'ex miglior portiere della Ligue 1 2024-25, è stato molto criticato per le sue prestazioni in campo. Pagato 40 milioni di euro e costringendo all'uscita Gigio Donnarumma (beniamino dei tifosi parigini), Chevalier non è stato in grado finora di mantenere l'alto livello del portiere italiano (18 gol subiti in 17 presenze).

Boukrouh ha parlato anche di questa situazione, sempre prendendo le parti dell'estremo difensore francese: "Lucas è un duro. Ha la forza mentale per avere successo. Ciò che trovo inquietante in tutta questa situazione è che, a dispetto di alcuni, ne approfittino per gettare benzina sul fuoco. È un po' come una caccia alle streghe, e questo è preoccupante. Spero che metta a tacere i suoi detrattori".