Mattia Celio Redattore 12 novembre - 11:58

Lucas Chevalier non sta certo vivendo il suo momento migliore. Arrivato lo scorso agosto al PSG per rimpiazzare Gigio Donnarumma, fortemente voluto da Luis Enrique, l'ex Lille al momento si è rivelato un vero flop. Tanti errori e troppi gol subiti in questa prima fase, tanto che i tifosi parigini rimpiangono l'estremo difensore azzurro. Per il classe 2001 serve immediatamente una reazione.

PSG, Chevalier un vero flop: i tifosi rimpiangono Donnarumma — "Il portiere deve innanzitutto saper parare". Ha detto una volta Sebastian Frey. Un particolare che in questo momento Lucas Chevalier non è riuscito a mettere in mostra. Arrivato lo scorso agosto al PSG per 40 milioni di euro sotto gli occhi sbalorditi di tutti, l'ex Lille è stato chiesto espressamente da Luis Enrique per difendere la porta parigini al posto di Gigio Donnarumma, ma al momento la scelta dell'ex tecnico del Barcellona non ha pagato.

Con i piedi se la cava egregiamente, ma certo non è questo a fare di un giocatore un buon portiere e i numeri al momento sono disastrosi: in 17 presenze totali ha subito 18 gol. Si è presentato con una papera contro il Tottenham nella Supercoppa Europea, rimediando poi ai calci di rigori. In campionato però, ha messo a segno diversi errori gravi. Contro il Marsiglia è uscito a vuoto in maniera scomposta, il pallonetto nell'ultimo turno contro il Lione, dove è rimasto inspiegabilmente lontano dai pali e la mancata presa contro il suo ex Lille che ha provocato la rete di Ethan Mbappé.

E come se non bastasse, il 24 enne nelle ultime ore è finito ancora di più tra le polemiche dopo un like ad un post relativo all'estrema destra francese. Lo stesso portiere ha definitivo quel like un errore spiegando che "gli era semplicemente scivolato il dito". Una scusa che però non placa la delusione dei tifosi del PSG che, anzi, adesso rimpiangono sempre più Gigio Donnarumma.

A difenderlo, però, è intervenuto Thierry Barnerat, preparatore del portiere del Real Madrid Thibaut Courtois. Ai microfoni di RMC, l’esperto ha sostenuto che i gol subiti contro il Lione non sono capitati solo a causa sua: "Luis Enrique gli impone una posizione tattica rischiosa, troppo arretrata. È questo che lo mette in difficoltà". Secondo Barnerat, l’ex Lille paga anche il peso del trasferimento al PSG e della pressione che comporta. Pressione o meno, i sostenitori parigini si aspettano un'immediata reazione da parte del francese altrimenti la situazione potrebbe seriamente precipitare. E siamo solo a novembre.