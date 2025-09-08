Caso doping: la UEFA ferma Yeray Álvarez dell’Athletic Bilbao

Ritorna l'incubo doping nel calcio europeo, questa volta il protagonista è Yeray Álvarez dell' Athletic Bilbao . Il difensore spagnolo è stato fermato dalla UEFA a seguito di un controllo risultato positivo lo scorso 1° maggio 2025 a seguito della semifinale d'andata di Europa League persa contro il Manchester United .

Yeray Álvarez squalificato per doping, arriva la sentenza della UEFA

Per il calciatore spagnolo saranno dieci i mesi di squalifica. L'analisi del campione del giocatore da parte di un laboratorio accreditato dalla Wada ha rivelato la presenza di Canrenone. Una sostanza proibita in competizione e fuori competizione nella categoria S5. Diuretici e agenti mascheranti della Lista delle sostanze proibite della Wada del 2025.