derbyderbyderby calcio estero Caso doping: la UEFA ferma Yeray Álvarez dell’Athletic Bilbao

SPAGNA

Caso doping: la UEFA ferma Yeray Álvarez dell’Athletic Bilbao

Caso doping: la UEFA ferma Yeray Álvarez dell’Athletic Bilbao - immagine 1
L'episodio risale al mese di maggio, dopo la durissima sconfitta della squadra spagnola in semifinale di Europa League contro il Manchester United di Amorim
Michele Massa
Michele Massa

Ritorna l'incubo doping nel calcio europeo, questa volta il protagonista è Yeray Álvarez dell'Athletic Bilbao. Il difensore spagnolo è stato fermato dalla UEFA a seguito di un controllo risultato positivo lo scorso 1° maggio 2025 a seguito della semifinale d'andata di Europa League persa contro il Manchester United.

Caso doping: la UEFA ferma Yeray Álvarez dell’Athletic Bilbao- immagine 2
MADRID, SPAGNA - 21 APRILE: Yeray Álvarez durante la partita contro il Real Madrid (Foto di Denis Doyle/Getty Images).

Yeray Álvarez squalificato per doping, arriva la sentenza della UEFA

—  

Per il calciatore spagnolo saranno dieci i mesi di squalifica. L'analisi del campione del giocatore da parte di un laboratorio accreditato dalla Wada ha rivelato la presenza di Canrenone. Una sostanza proibita in competizione e fuori competizione nella categoria S5. Diuretici e agenti mascheranti della Lista delle sostanze proibite della Wada del 2025.

Caso doping: la UEFA ferma Yeray Álvarez dell’Athletic Bilbao- immagine 3
BILBAO, SPAGNA- 4 DICEMBRE: Jude Bellingham in contrasto con Yeray Alvarez e Andoni Gorosabe (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Il 2 giugno scorso, il calciatore aveva accettato la sospensione provvisoria in attesa di ulteriori controlli. A seguito della riunione in data 19 agosto è arrivata la sentenza definitiva, con i 10 mesi inflitti al calciatore, il conteggio però è iniziato dal mese di giugno, dunque per Yeray Álvarez il ritorno in campo è previsto nel mese di aprile.

Ai sensi dell'articolo 10.14.2 del Regolamento AntidopingUEFA, il giocatore potrà tornare ad allenarsi con una squadra o utilizzare le strutture di un club negli ultimi due mesi del suo periodo di squalifica, ovvero a partire dal 2 febbraio 2026.

Leggi anche
Yamal, che avvio di stagione! Sette gol e assist in sei partite e Messi nel mirino
Il ritorno di Lewandowski: contro la Finlandia segna il primo gol in stagione e fa 86 con la Polonia

© RIPRODUZIONE RISERVATA