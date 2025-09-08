Ritorna l'incubo doping nel calcio europeo, questa volta il protagonista è Yeray Álvarez dell'Athletic Bilbao. Il difensore spagnolo è stato fermato dalla UEFA a seguito di un controllo risultato positivo lo scorso 1° maggio 2025 a seguito della semifinale d'andata di Europa League persa contro il Manchester United.
SPAGNA
Caso doping: la UEFA ferma Yeray Álvarez dell’Athletic Bilbao
Yeray Álvarez squalificato per doping, arriva la sentenza della UEFA—
Per il calciatore spagnolo saranno dieci i mesi di squalifica. L'analisi del campione del giocatore da parte di un laboratorio accreditato dalla Wada ha rivelato la presenza di Canrenone. Una sostanza proibita in competizione e fuori competizione nella categoria S5. Diuretici e agenti mascheranti della Lista delle sostanze proibite della Wada del 2025.
Il 2 giugno scorso, il calciatore aveva accettato la sospensione provvisoria in attesa di ulteriori controlli. A seguito della riunione in data 19 agosto è arrivata la sentenza definitiva, con i 10 mesi inflitti al calciatore, il conteggio però è iniziato dal mese di giugno, dunque per Yeray Álvarez il ritorno in campo è previsto nel mese di aprile.
Ai sensi dell'articolo 10.14.2 del Regolamento AntidopingUEFA, il giocatore potrà tornare ad allenarsi con una squadra o utilizzare le strutture di un club negli ultimi due mesi del suo periodo di squalifica, ovvero a partire dal 2 febbraio 2026.
