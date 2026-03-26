Caso Hashtag United: il club chiede la retrocessione a stagione in corso

La formazione che milita in settima divisione ha chiesto la cessione nonostante si trovi a un punto di distanza dalla zona retrocessione

Gianmarco Inguscio Collaboratore 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 18:54)

In Inghilterra c'è una squadra di calcio che ha chiesto la retrocessione quando, al termine del campionato, restano ancora sei giornate da giocare. Si tratta dell'Hashtag United, formazione che milita nella settima divisione inglese, al diciottesimo posto e a soltanto un punto di distanza dalla zona retrocessione.

Nella scorsa stagione i Tags hanno conquistato un risultato storico classificandosi all'ottavo posto, ma in questo campionato hanno avanzato una richiesta piuttosto singolare: quella di retrocedere indipendentemente dalla loro posizione in classifica, richiesta che dovrà comunque essere rispettata. Ora, secondo quanto riportato da talkSPORT, la decisione spetterà alla 'Football Association', organo incaricato di accogliere o respingere la richiesta dell'Hashtag United.

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Caso Hashtag United, il comunicato della Isthmian League — Di seguito, la nota ufficiale della lega: "La Isthmian League ha ricevuto una richiesta di retrocessione diretta da parte dell'Hashtag United, indipendentemente dal piazzamento in classifica. Il club inglese ha già provveduto ad avanzare la richiesta alla Football Association che sarà incaricata di prendere la decisione finale in merito. Inoltre, la lega non si esprimerà su quanto potrà accadere, tuttavia, dinanzi a questo scenario, quando un club si ritira a stagione in corso è considerato retrocesso, scongiurando comunque al club che si classificherà in quartultima di retrocedere".

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Richiesta retrocessione, le parole del fondatore del club inglese — A chiarire la situazione ci ha pensato Spencer Carmichael-Brown, il fondatore della società, che ha risposto al comunicato della Isthmian League: "Non si tratta di una retrocessione, bensì di una rivoluzione. Non avremo risultati immediati, ma faremo di tutto per raggiungerli nel più breve tempo possibile".

"Stiamo cercando di fare il massimo e speriamo che il calcio torni ad essere divertente. Questa attualmente è la nostra missione". Infine, Carmichael-Brown ha aggiunto: "Tuttavia, sarà la Football Association a prendere la decisione finale e quando lo farà, lo comunicheranno a tutti".

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