Continua la vicenda legata al trasferimento nel 2024 di Rio Ngumoha dal Chelsea al Liverpool quando era ancora minorenne: ecco qual è stata la sentenza nei confronti dei Reds

Il caso che ha portato al trasferimento di Rio Ngumoha, giovane talento del calcio britannico, dal Chelsea al Liverpool continua a fare eco a distanza di quasi due anni. Ecco che cosa è successo nelle ultime ore e quali sono stati gli sviluppi (forse) definitivi di una vicenda che di sicuro farà giurisprudenza nel calcio.

Caso Ngumoha, che cosa sta succedendo — Il trasferimento di Rio Ngumoha arriva forse ad un epilogo: il Liverpool è stato condannato a risarcire il Chelsea per l’accordo che ha portato il giovane talento classe 2008 da Stamford Bridge ad Anfield Road nel calciomercato del 2024. La decisione è arrivata dopo l’udienza tenutasi al Professional Football Compensation Committee (PFCC).

Secondo il verdetto, il Liverpool dovrà versare al Chelsea un primo indennizzo di risarcimento di 2,8 milioni di sterline, una somma fissa per rimborsare il club londinese per il lavoro di sviluppo svolto su Ngumoha nelle giovanili. La cifra potrà però salire fino a 6,8 milioni di sterline grazie a bonus legati a quelli che saranno i traguardi che raggiungerà il calciatore in futuro, come riconoscimenti internazionali o con il proprio club di appartenenza. Oltre al versamento di denaro, il Chelsea avrà diritto al 20% di qualsiasi plusvalenza nel caso di una futura cessione di Ngumoha da parte dei Reds.

Un altro elemento decisamente a favore dei Blues se la carriera del giovane calciatore ora al Liverpool dovesse decollare in maniera vertiginosa. Ngumoha, che aveva appena 16 anni quando lasciò il Chelsea, aveva rifiutato i tentativi del club londinese di trattenerlo con offerte e promesse di futuro, scegliendo invece il progetto del Liverpool. Questo aveva infiammato i toni tra le due società, tanto che il Chelsea in passato arrivò a vietare ai talent scout dei Reds l’accesso alle partite delle giovanili.