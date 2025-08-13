Cavani, numeri da incubo: il Matador ha segnato solo 3 gol in 17 partite

Errori sotto porta e pochi gol: la stagione di Edinson Cavani fin qui è da dimenticare.

Lorenzo Maria Napolitano 13 agosto 2025 (modifica il 13 agosto 2025 | 14:29)

Edinson Cavani ha un soprannome che da solo rende omaggio alla sua straordinaria carriera da attaccante: "El Matador". L'uruguaiano, in ogni esperienza in giro per l'Europa ed il mondo, ha lasciato un segno indelebile, sia per quanto riguarda le statistiche registrate ma anche nel cuore dei tifosi. Da quando s'è accasato al Boca Juniors, Cavani è riuscito sempre a far parlare di sé per il suo grande spirito combattivo, per l'energia, la determinazione e la fame di gol che ancora lo contraddistingue a 38 anni.

I numeri di Cavani quest'anno — Questa stagione, però, non sembra rispecchiare al meglio ciò che l'ex attaccante del Napoli è stato. Infatti, in diciassette partite giocate nel 2025 Cavani ha segnato soltanto tre reti. Due di questi sono arrivati nel Torneo di Apertura (in 10 partite) mentre uno in Copa di Argentina). A questo bottino vanno aggiunti anche due assist. Ma oltre al mero dato, ci sono una serie di errori commessi in partita che rendono irriconoscibile il centravanti uruguaiano. Contro il Racing, ad esempio, ha spedito il pallone molto lontano dalla porta nonostante fosse in una posizione ravvicinata, in cui un campione come lui si fa sempre trovare pronto per l'appuntamento con il gol. Da quel momento hanno iniziato a girare sui social gli ultimi gol mancati da Cavani, che iniziano ad essere parecchi.

Il confronto con la scorsa stagione — Tutto ciò stupisce se si pensa al fatto che Cavani conta quasi 500 gol in carriera ed è uno dei migliori marcatori al mondo tra quelli ancora in attività. Specialmente, c'è un confronto con la scorsa stagione che è emblematico della difficoltà che sta trovando l'uruguaiano: nel 2023/2024 ha segnato 20 reti in 39 partite, quasi uno ogni due. Il rapporto relativo questa stagione, invece, è profondamente più basso.