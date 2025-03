Cavani non segna più: “È stato colpito dalla magia nera”

"Cavani è stato colpito da un sortilegio", ne parla l'astrologo Armas al quotidiano argentino Olè; il Matador ha sbagliato una rete facile contro l'Alianza Lima, che è costata l'eliminazione del Boca dalla Copa Libertadores

"Lo abbiamo ripulito già una volta da questa maledizione, e lo tireremo fuori di nuovo così tornerà a segnare": l'astrologo che segue il Boca Juniors ha dato il suo verdetto, ecco perché Cavani non segna più. Il gol mangiato a porta vuota contro i peruviani dell'Alianza Lima è costata l'eliminazione degli Xeneizesdalla Copa Libertadores.

A detta dell'esperto Giorgio Arnas, l'attaccante uruguayano è stato oggetto di stregoneria nera: "Cavani ha una capacità realizzativa quasi del 100%, e non è possibile fallire certi gol così facili". I tifosi del Boca non se ne capacitano, perché non è la prima volta che, nell'ultimo periodo, il Matador Cavani commette degli errori così grossolani sotto porta.

"E' stato colpito da un sortilegio": la magia nera non fa segnare Cavani "Contro il Rosario Central, un anno fa, è successa una cosa simile: non segnava da tanto tempo, poi è stato ripulito, e si è sbloccato alla partita successiva contro il Belgrano". L'astrologo Armas, ha detto la sua al quotidiano argentino Olé, e ha dato anche la possibile soluzione per sbloccare finalmente Cavani per le prossime partite del Boca. "Va' guarito, con prodotti peruviani. E' stato qualcosa di forte, adesso si sente sotto stress. In Argentina non ci sono tante varietà per la pulizia. Ai tifosi del Boca non resta che aspettare la guarigione di Cavani: è vittima di un sortilegio, è chiaro, è stato colpito dalla magia nera".

Cavani, oltre 250 gol in carriera: altro che magia nera... Edinson Cavani è alla terza stagione con la maglia del Boca Juniors. Nella sua longeva e vincente carriera, l'attaccante sudamericano ha giocato nei maggiori campionati europei, lasciando il segno in ogni squadra: Italia, Francia, Inghilterra e Spagna.

Approdava in Italia al Palermo dopo due anni al Danubio, squadra importante dell'Uruguay, con cui vince il campionato nel 2006; in Sicilia, rimane per quattro stagioni. Nell'estate del 2010, viene prelevato dal Napoli, in cui segna 104 reti in tre stagioni, sotto la sapiente guida di Walter Mazzarri. Col Napoli, vince la Coppa Italia nel 2011/12, ed è capocannoniere della stagione 2012/13 con 29 reti in campionato.

Nell'estate del 2013, invece, approda al Paris Saint Germain, formando la coppia con Lavezzi: in Francia, segna duecento reti in oltre trecento presenze. Vince tutto: sei campionati, cinque coppe nazionali, sette supercoppe e cinque coppe di lega.

Nel 2020 gioca col Manchester United, e vi rimane per due stagioni. In seguito, gioca col Valencia nel campionato 2022/23. Nell'estate del 2023, firma col Boca Juniors.