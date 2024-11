Ceferin ai rappresentanti dei 27 Stati membri dell'Unione Europea a Bruxelles: "Il calcio non è un bene da vendere".

Uefa, Ceferin: "Lo sport non è un bene da vendere all'asta"

"Lo sport è molto più che "denaro" e "mercato". Lo sport non è un bene da vendere all'asta. Il calcio non è un "prodotto". Basta chiedere a qualsiasi tifoso e lo confermerà!", ha chiosato Ceferin. Così il presidente dell'Uefa: "Sono orgoglioso che la Uefa e il calcio europeo rappresentino un esempio di questo modello, ma da soli non possiamo farcela. I governi hanno un ruolo fondamentale".