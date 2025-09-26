Situato nella piccola città di Celorico de Basto, i bianconeri tra meno di un mese giocheranno la sfida del secolo, ma bisognerà trovare un altro impianto. Intanto per i bianconeri è già festa.

Mattia Celio Redattore 26 settembre - 10:27

Il prossimo 18 ottobre sarà una data che entrerà nella storia del piccolo Clube Desportivo Celoricense. Attualmente militante nel Campeonato de Portugal Prio, la quarta divisione del calcio portoghese, i bianconeri tra meno di un mese affronteranno il Porto nel terzo turno della Coppa di Portogallo. Una partita già segnata nel calendario del club e dei tifosi di Celorico de Basto, ma resta solo un'incognita: dove disputare l'evento storico?

Celoricense, cercasi stadio per la sfida con il Porto. Il presidente: "Inondato di chiamate e messaggi" — Nonostante manchino ancora poco più di tre settimana a quella che sarà la più grande partita della storia della Celoricense, i tifosi non stanno più nella pelle. Sono tutti alla ricerca del biglietto per non perdere la sfida del secolo. Ma quello che ancora non si sa è dove si dovrà giocare. Lo stadio del Celoricense, l'Estadio Municipal, ha una capienza di soli 400 posti. Troppo pochi per una sfida di Coppa. E' dunque necessario cercare immediatamente un altro stadio.

Leandro Gonçalves, presidente della squadra, sta vivendo uno dei suoi giorni più impegnativi alla guida del club: "Sono stato inondato di chiamate e messaggi - ha dichiarato in conferenza stampa - Ovviamente, è un motivo di gioia per loro perché il Porto è un club importante e storico. Valuteremo la migliore alternativa per capire in quale stadio giocheremo".

Vada come vada, il 18 ottobre sarà una giornata di festa per Celorico de Basto. Come riporta A Bola, i tifosi starebbero già pensando ad organizzare i festeggiamenti, ma il presidente frena l'entusiasmo: "La nostra priorità è il campionato. Il prossimo fine settimana abbiamo un'importante partita contro il Monção, ed è questo il nostro obiettivo principale. È una gioia essere in Coppa e ospitare una grande squadra, ma il nostro obiettivo è il campionato". Il Celoricense attualmente occupa la quinta posizione a quattro punti dalla vetta ma con una partita in meno.