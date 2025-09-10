derbyderbyderby calcio estero Tragedia in Portogallo: calciatore delle giovanili del Boavista muore durante l’allenamento

La disgrazia

Tragedia in Portogallo: calciatore delle giovanili del Boavista muore durante l’allenamento

Tragedia in Portogallo: calciatore delle giovanili del Boavista muore durante l’allenamento - immagine 1
Il bambino è morto dopo un improvviso malore durante l'allenamento: soccorso con defibrillatore e trasportato in ospedale, non ce l’ha fatta. La società ha dichiarato lutto ufficiale e cordoglio alla famiglia.
Eugenio D'Antonio

Il calcio portoghese in lutto a seguito di una notizia terribile che ha gettato nello sconforto l'intero movimento sportivo. Un bambino di soli sette anni, atleta della squadra Under 8 del Boavista, è deceduto a seguito di un improvviso malore durante l'allenamento. La tragedia è avvenuta nei campi adiacenti allo stadio di Bessa, a Porto. Il piccolo si trovava ancora nella fase di riscaldamento quando, senza alcun preavviso è crollato a terra privo di sensi. I tentativi immediati di rianimazione da parte dello staff medico del club non sono riusciti ad evitare l'inevitabile. Il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sao Joao ma nonostante gli sforzi dei medici, il suo cuore ha smesso di battere nel tardo pomeriggio di ieri.

I soccorsi e il dolore della comunità sportiva

Tragedia in Portogallo: calciatore delle giovanili del Boavista muore durante l’allenamento- immagine 2
GONDOMAR, PORTOGALLO - 4 LUGLIO: Valentim dos Santos de Loureiro, politico portoghese ed ex presidente del calcio di Boavista e della Lega portoghese per il calcio professionistico, arriva alla veglia pubblica tenutasi per Diogo Jota. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)
—  

Sul campo, il personale medico del Boavista, affiancato da un infermiere del INEM, ha utilizzato un defibrillatore nel tentativo di rianimare il ragazzo. Successivamente è intervenuta un’unità di emergenza avanzata che ha proseguito le manovre di rianimazione fino al trasferimento in ospedale. Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato vano.

Il club, in una nota ufficiale, ha espresso il proprio cordoglio ricordando che il giovane atleta aveva completato con esito regolare i controlli medici per la stagione in corso e che non vi erano evidenze di patologie pregresse.

Il cordoglio del Boavista e il lutto cittadino

—  

Il Boavista ha annunciato tre giorni di lutto ufficiale e la sospensione delle attività sportive per onorare la memoria del piccolo calciatore. Nella dichiarazione, la società ha espresso vicinanza alla famiglia, agli amici, ai compagni di squadra e agli allenatori, garantendo supporto psicologico a chiunque ne avesse bisogno. “Il suo sorriso resterà per sempre come ispirazione”, si legge nel comunicato. L’intera città di Porto e il mondo del calcio si stringono ora nel dolore per una vita spezzata troppo presto.

Leggi anche
Diego Simeone, l’effetto di allenare il figlio Giuliano: “Non sono così felice...
Argentina, nuova era: Mastantuono ha indossato la 10 di Messi per la prima volta

© RIPRODUZIONE RISERVATA