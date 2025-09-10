Il bambino è morto dopo un improvviso malore durante l'allenamento: soccorso con defibrillatore e trasportato in ospedale, non ce l’ha fatta. La società ha dichiarato lutto ufficiale e cordoglio alla famiglia.

Eugenio D'Antonio 10 settembre - 10:55

Il calcio portoghese in lutto a seguito di una notizia terribile che ha gettato nello sconforto l'intero movimento sportivo. Un bambino di soli sette anni, atleta della squadra Under 8 del Boavista, è deceduto a seguito di un improvviso malore durante l'allenamento. La tragedia è avvenuta nei campi adiacenti allo stadio di Bessa, a Porto. Il piccolo si trovava ancora nella fase di riscaldamento quando, senza alcun preavviso è crollato a terra privo di sensi. I tentativi immediati di rianimazione da parte dello staff medico del club non sono riusciti ad evitare l'inevitabile. Il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sao Joao ma nonostante gli sforzi dei medici, il suo cuore ha smesso di battere nel tardo pomeriggio di ieri.

I soccorsi e il dolore della comunità sportiva Sul campo, il personale medico del Boavista, affiancato da un infermiere del INEM, ha utilizzato un defibrillatore nel tentativo di rianimare il ragazzo. Successivamente è intervenuta un’unità di emergenza avanzata che ha proseguito le manovre di rianimazione fino al trasferimento in ospedale. Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato vano.

Il club, in una nota ufficiale, ha espresso il proprio cordoglio ricordando che il giovane atleta aveva completato con esito regolare i controlli medici per la stagione in corso e che non vi erano evidenze di patologie pregresse.

Il cordoglio del Boavista e il lutto cittadino —

Il Boavista ha annunciato tre giorni di lutto ufficiale e la sospensione delle attività sportive per onorare la memoria del piccolo calciatore. Nella dichiarazione, la società ha espresso vicinanza alla famiglia, agli amici, ai compagni di squadra e agli allenatori, garantendo supporto psicologico a chiunque ne avesse bisogno. “Il suo sorriso resterà per sempre come ispirazione”, si legge nel comunicato. L’intera città di Porto e il mondo del calcio si stringono ora nel dolore per una vita spezzata troppo presto.