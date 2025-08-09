derbyderbyderby notizie calcio La Roma omaggia Diogo Jota: il bellissimo gesto durante il ritiro inglese

La Roma omaggia Diogo Jota: il bellissimo gesto durante il ritiro inglese

diogo jota
Paulo Dybala, Claudio Ranieri e Frederic Massara si sono recati all'esterno di Anfield per un momento molto emozionante in ricordo dei due giovani calciatori prematuramente scomparsi.
Alessia Bartiromo
Alessia Bartiromo

Ci sono momenti che uniscono senza appello tutto il mondo del calcio, andando ben oltre i colori di appartenenza e le sane rivalità. La scomparsa del giovane Diogo Jota e di suo fratello Andrè Silva ha rappresentato un momento nel quale lo sport si è fermato per stringersi intorno al Liverpool, ai compagni di squadra e alla famiglia, unendosi a un terribile lutto che ha colpito tutto il calcio internazionale. A poco più di un mese dalla loro scomparsa, sono ancora tantissimi gli attestati di affetto che stanno ricevendo: amichevoli, maglie celebrative e commossi omaggi, come quello di una delegazione della Roma oggi ad Anfield.

Il 3 luglio 2025 è una data che i tifosi del Liverpool e gli appassionati di calcio europeo faranno davvero fatica a dimenticare. Una notizia ha scosso la mattinata: il giovane calciatore Diogo Jota e suo fratello Andrè Silva sono tragicamente scomparsi in un incidente automobilistico. Due giovani vite strappate troppo presto ai sogni, alle ambizioni e alla loro quotidianità, amatissimi dai compagni di squadra e dalle loro famiglie.

Il cordoglio del mondo sportivo è stato totale: decine di migliaia di fan si sono recati ad Anfield per un sentito omaggio tra fiori, lacrime e commozione. Ancora oggi, a un mese dalla loro scomparsa, tutto il movimento calcistico continua a ricordarli tra amichevoli, maglie celebrative, interviste e momenti di grande emozione legati al mondo Liverpool.

La Roma omaggia Diogo Jota: il bellissimo gesto durante il ritiro inglese- immagine 2
PRESTON, INGHILTERRA - 13 LUGLIO: Un tifoso del Liverpool ricorda Diogo Jota. (Photo by Matt McNulty/Getty Images)

Il bellissimo gesto della Roma per Diogo Jota

Anche la Roma non si è tirata indietro per ricordare ancora una volta Diogo Jota e Andrè Silva. In tournée in Inghilterra e impegnata oggi proprio a Liverpool per l'amichevole contro l'Everton, ha deciso di omaggiare i due calciatori con un gesto molto emozionante.

In mattinata Paulo Dybala, il dirigente Claudio Ranieri e il direttore sportivo Frederic Massara si sono recati all'esterno di Anfield per un momento di preghiera per i giovani calciatori scomparsi, porgendo un mazzo di fiori lì dove i tifosi hanno lasciato dei ricordi per loro. Qualche minuto in silenzio prima di andare via, con i tifosi giallorossi che hanno applaudito il club per la splendida iniziativa.

La Roma omaggia Diogo Jota: il bellissimo gesto durante il ritiro inglese- immagine 3
ROMA, ITALIA - 29 LUGLIO: Il giocatore della Roma Paulo Dybala. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)
