La Roma subisce una pesante sconfitta dall’Aston Villa: termina 4-0

I giallorossi non riescono ad imporsi: gli uomini di Gian Piero Gasperini rimediano quattro reti dagli inglesi

Domenico Ciccarelli 7 agosto - 08:07

Non inizia nei migliori dei modi l’avventura inglese per gli uomini di Gian Piero Gasperini. Ovviamente, si fa riferimento al risultato arrivato dal campo ma come è ben noto queste gare non fanno testo e servono, appunto, per aumentare ulteriore minutaggio nelle gambe. La Roma subisce una pesante sconfitta dall’Aston Villa, che è in un stato di forma leggermente avanzato. La Premier League apre il prossimo 15 agosto.

Aston Villa-Roma, 4-0: segnano Buendia, Ramsey, Watinks e Malen — La preparazione estiva per la formazione giallorossa è ancora in corso. Da qualche giorno la Roma ha iniziato la seconda parte di ritiro in Inghilterra, dove, oltre alla sfida contro l’Aston Villa di Unai Emery, affronterà l’Everton. La sfida del Besacot Stadium di Walsall è terminata con un netto 4-0: Buendía, Ramsey, Watkins e Malen timbrano il tabellone dei mercatori dei The Villans.

La gara subito si mette in netta salita per gli uomini di Gian Piero Gasperini. L’Aston Villa parte molto forte, con una pressione alta e chiude la Roma nella propria area di rigore: tra il 15’ e il 17’ trova due reti, prima con Emiliano Buondía e poi con Jacob Ramsey. A cinque minuti dalla chiusura del primo tempo gli uomini di Unay Emery trovano anche il terzo goal. Ollie Watinks supera Mile Svilar.

Nella seconda frazione di gara l’Aston Villa abbassa leggermente i ritmi, e la Roma, con qualche ingresso dalla panchina, cerca di approfittarne. A creare qualche pensierino alla retroguardia di Unai Emery è Matias Soulé, ma non basta. A cinque minuti dal termine, a trovare la gioia del goal è anche Donyell Malen. Il calciatore olandese chiude la gara del Besacot Stadium suo risultato definitivo di 4-0.

Roma: niente allarmismi — Dopo le vittorie arrivate rispettivamente con l’Unipomezia, il Kaiserslautren, il Cannes e il Lens, la Roma di Gian Piero Gasperini trova la prima sconfitta di questa pre season estiva. Il risultato non deve creare nessun tipo di allarmismo e, in virtù dal fatto che la causa giallorossa è ancora un cantiere aperto, dovrà essere un motivo in più per rimanere concentrati e lavorare sodo.