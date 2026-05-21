Sembrava dovesse essere la sua ultima stagione, e invece no: Iago Aspas ha firmato il rinnovo di contratto e per un'altra stagione vestirà la maglia del Celta Vigo. L'attaccante spagnolo ha passato una vita con Los Celestes facendo la gavetta dalle giovanili, passando per la squadra B diventando infine leggenda e miglior marcatore di sempre del club. In totale con la maglia del Celta Vigos ha collezionato 568 presenze segnando 221 reti, senza però riuscire a vincere un trofeo.

Nel 2013 venne acquistato dal Liverpool, ma la sua avventura inglese non andò bene con 0 gol in Premier League e venne prestato al Siviglia per una stagione, nella quale riuscì a vincere l'unico trofeo della sua carriera, l'Europa League ma senza esserne protagonista. Dopo due anni passati lontano da casa è tornato, riuscendo a segnare alla prima stagione dal suo ritorno ben 14 reti in campionato e nelle stagioni successive fino ad oggi è quasi sempre riuscito a raggiungere la doppia cifra di gol oltre a fornire in modo costante assist ai compagni.

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Rinnovo per Iago Aspas: il comunicato ufficiale del Celta Vigo

Il Celta Vigo ha annunciato tramite un comunicato sul loro sito ufficiale il rinnovo del capitano Iago Aspas, legando ulteriormente l'attaccante simbolo al club galiziano. La nota sottolinea il profondo legame tra la società e il giocatore, celebrando la sua storica carriera alconconquistati. Ecco il comunicato del club spagnolo:

"A una sola partita dalla fine della stagione, è arrivata la notizia che tutti i tifosi del Celta aspettavano, una notizia che entusiasma tutti allo stesso modo. Una notizia che unisce generazioni. Una notizia che conferma che certe storie non finiscono mai veramente".

VIGO, SPAGNA - 23 APRILE: Iago Aspas del Celta Vigo esulta dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra su calcio di rigore durante la partita di LaLiga tra RC Celta de Vigo e Villarreal CF allo Stadio Balaidos il 23 aprile 2025 a Vigo, Spagna. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

"Iago Aspas ha rinnovato il suo contratto con il club della sua vita. Lo fa come si conviene a una leggenda, con impegni sia per il presente che per il futuro. Ha firmato fino al 2029 e continuerà a difendere la maglia azzurra sul campo per un'altra stagione. E quando lascerà il campo, tornerà contemporaneamente a far parte del club. Entrerà a far parte della sua struttura per continuare a dare il suo contributo. Il solito Iago Aspas, un nuovo Iago Aspas. E ora, con il Celta ancora una volta in cammino verso l'Europa.

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Ventitré anni dopo la seconda qualificazione continentale consecutiva, con una squadra cresciuta nel vivaio, con talenti nati nel quartiere di Madroa e con l'orgoglio galiziano come vessillo, Iago Aspas continuerà a guidare la squadra e a rappresentare meglio di chiunque altro cosa significhi difendere questo stemma. Non è che Iago Aspas sia il miglior giocatore nella storia del Celta. È che Iago Aspas è il Celta".

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