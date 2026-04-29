Il sindaco di Vigo annuncia una statua per Iago Aspas fuori dal Balaídos. Il capitano del Celta svelerà a breve se rinnoverà un altro anno o se si ritirerà
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Nel calcio moderno le bandiere sono sempre meno, ma ci sono ancora delle splendide eccezioni. Una di queste è senza dubbio Iago Aspas, che è cresciuto nelle giovanili del Celta Vigo e, dopo una piccola parentesi di due stagioni tra Liverpool e Siviglia, è tornato a casa e da lì non se n'è più andato. L'attaccante spagnolo, autore di ben 221 gol e miglior marcatore assoluto del club, ha accettato con orgoglio di avere una statua all'esterno dello stadio di Balaídos. All'esterno dell'impianto verrà infatti realizzata un'opera importante, voluta addirittura dal sindaco di Vigo, Abel Caballero. Per la creazione della statua verrà presto indetto un concorso di idee, ma si sa già che l'opera sarà posizionata esattamente alla confluenza tra le tribune Tribuna e Marcador.
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I numeri dell'ultima stagione col Celta VigoIago Aspas è stato sicuramente il giocatore più importante e rappresentativo della storia del Celta Vigo, ma questa annata calcistica lo ha visto un po' meno protagonista del solito. Il capitano negli ultimi mesi ha avuto progressivamente meno minutaggio a disposizione, disputando 43 partite, ma accumulando sul terreno di gioco solo 1.799 minuti. Nonostante il poco tempo passato nel rettangolo verde, l'attaccante ha comunque messo a segno 7 gol e 6 preziosi assist per i compagni di squadra.
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Il bivio sul futuro: rinnovo o scrivania?L'età purtroppo avanza inesorabilmente e questo porta Iago Aspas di fronte ad un bivio importantissimo per la sua carriera sportiva. Le opzioni sul tavolo per lo spagnolo al momento sono due. La prima è senza dubbio quella più romantica, ovvero accettare il rinnovo di contratto per un altro anno e continuare a giocare per il suo amato club. La seconda, invece, è certamente la più difficile da digerire per un calciatore. Si tratta infatti di appendere gli scarpini al chiodo per entrare subito a far parte della segreteria tecnica della società. Iago Aspas ha fatto sapere al Celta Vigo e a tutti i suoi calorosi tifosi che annuncerà la sua decisione definitiva nelle prossime settimane.
Es un genio.— Celta (@RCCelta) April 24, 2026
IAGO ASPAS 👑 pic.twitter.com/MFVUFm4Ate
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