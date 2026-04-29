Nel calcio moderno le bandiere sono sempre meno, ma ci sono ancora delle splendide eccezioni. Una di queste è senza dubbio Iago Aspas, che è cresciuto nelle giovanili del Celta Vigo e, dopo una piccola parentesi di due stagioni tra Liverpool e Siviglia, è tornato a casa e da lì non se n'è più andato. L'attaccante spagnolo, autore di ben 221 gol e miglior marcatore assoluto del club, ha accettato con orgoglio di avere una statua all'esterno dello stadio di Balaídos. All'esterno dell'impianto verrà infatti realizzata un'opera importante, voluta addirittura dal sindaco di Vigo, Abel Caballero. Per la creazione della statua verrà presto indetto un concorso di idee, ma si sa già che l'opera sarà posizionata esattamente alla confluenza tra le tribune Tribuna e Marcador.

VIGO, SPAGNA - 12 APRILE: Iago Aspas del Celta Vigo guarda durante la partita LaLiga EA Sports tra RC Celta de Vigo e Real Oviedo all'Estadio Abanca-Balaidos il 12 aprile 2026 a Vigo, Spagna. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

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I numeri dell'ultima stagione col Celta Vigo

è stato sicuramente il giocatore più importante e rappresentativo della storia del, ma questa annata calcistica lo ha visto un po' menodel solito. Il capitano negli ultimi mesi ha avuto progressivamente menoa disposizione, disputando 43 partite, ma accumulando sul terreno di gioco solo. Nonostante il poco tempo passato nel rettangolo verde, l'attaccante ha comunque messo a segnoe 6 preziosi assist per i compagni di squadra.

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Il bivio sul futuro: rinnovo o scrivania?

Es un genio.

IAGO ASPAS 👑 pic.twitter.com/MFVUFm4Ate — Celta (@RCCelta) April 24, 2026

L'età purtroppo avanza inesorabilmente e questo portadi fronte ad un bivio importantissimo per la suasportiva. Le opzioni sul tavolo per lo spagnolo al momento sono due. La prima è senza dubbio quella più, ovvero accettare ildi contratto per un altro anno e continuare aper il suo amato club. La seconda, invece, è certamente la piùda digerire per un calciatore. Si tratta infatti di appendere gliper entrare subito a far parte della segreteria tecnica della società.ha fatto sapere ale a tutti i suoi calorosi tifosi che annuncerà la sua decisione definitiva nelle prossime settimane.

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