I tifosi di un club sono la linfa vitale di esso stesso, senza di loro cesserebbe tutto. Cosa succede quando essi danneggiano fortemente i propri colori di appartenenza? La squadra spagnola ne sta ricevendo un assaggio

Pietro Rusconi Redattore 28 marzo - 12:30

Il Celta Vigo sta vivendo un'altra stagione da sogno. I tifosi e la dirigenza degli ulivi non si sono sentiti appagati dal settimo posto dell'anno scorso, valso l'Europa League. Anche nella stagione in corso, la squadra della Galizia sta sorprendendo media mainstream e pubblico generalista. Gran parte del merito va al giovane tecnico Claudio Giráldez, promosso nel marzo 2024 dal Celta Vigo B. I celtici attualmente si trovano al sesto posto della Liga, a soli 3 punti dal Betis Siviglia quinto. Tra i giocatori che si stanno distinguendo nel XI titolare galiziano troviamo il sempiterno Iago Aspas, gli ex italiani Ionut Radu e Marcos Alonso, il giovane Hugo Sotelo e il bomber Borja Iglesias.

Anche in Europa League la stagione sembra andare per il verso giusto. Nonostante un girone mediocre a livello di risultati, i playoff e gli ottavi hanno confermato il nuovo status del Celta. Prima è stato buttato fuori il PAOK Salonicco e in seguito il temibile Lione di Paulo Fonseca. I galiziani nei quarti della competizione continentale troveranno l'abbordabile Friburgo, con la possibilità di avere un derby spagnolo col Betis in semifinale. Tuttavia, nella trasferta di Lione, qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto.

La multa salata assegnata al Celta Vigo —

L'organo istituzionale della seconda competizione europea, ovvero la UEFA, ha deciso di sanzionare il club galiziano a causa dei suoi supporter. Allo stadio Groupama di Lione, in occasione del ritorno degli ottavi di finale, i tifosi del Celta Vigo hanno tenuto dei comportamenti non consoni fuori e all'interno dello stadio. Le multe assegnate dalla Uefa però tengono in considerazione solo l'ambito di propria competenza, ovvero ciò che è accaduto dentro il Groupama, nonostante dopo la partita si siano verificati scontri fra gli ultras, con un tifoso spagnolo rimasto ferito.

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La sanzione ufficiale al club spagnolo ammonta dunque a 24.500 euro, per i seguenti motivi: 15.000 euro per il lancio di oggetti dal settore ospiti, 8.000 per l'uso del puntatore laser ed infine 1.500 per l'accensione dei fumogeni. Non è la prima volta che i celtici ricevono richiami e multe. Anche in Liga il Celta Vigo è stato sanzionato più volte a causa di cori non consoni.