Il significato dei soprannomi iconici delle due compagini francesi: tradizione, storia, colori e passione dei tifosi che rendono uniche questi Club, in attesa che domenica si giochi l'attesissimo match.

Vincenzo Di Chio 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 10:02)

Nel calcio francese ci sono squadre che nel tempo sono riuscite a costruire una forte identità, non solo grazie ai risultati ottenuti sul campo ma anche per i simboli che le rappresentano. Tra queste ci sono sicuramente il Lione e il Monaco, due club molto influenti della Ligue 1.

Oltre ai trofei e ai grandi giocatori che hanno vestito le loro maglie, queste due squadre sono conosciute anche per i soprannomi con cui vengono chiamate dai tifosi e dai media. Il Lione è noto come "Les Gones", un nome legato alla tradizione della città, mentre il Monaco è chiamato "Les Rouges et Blancs", riferimenti ai colori della squadra e al Principato di Monaco.

Questi soprannomi raccontano molto della storia dei due Club e del loro legame con il territorio. Capire da dove nascono significa scoprire meglio la cultura delle due squadre, le loro tradizioni e il rapporto con i tifosi.

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La storia dell'Olympique Lione — Il Lione è stato fondato nel 1950 ed è diventato nel tempo uno dei club più importanti del calcio francese. Sebbene fondato in quel tempo, il Club ebbe la sua vera trasformazione in una potenza europea sotto la presidenza di Jean-Michel Aulas, che prese il club negli anni 80' e lo trasformò da squadra di metà classifica a dominatrice della Ligue 1. Anche se per diversi anni è stato tra i più vincenti, L'Olympique ha vissuto il suo periodo migliore della sua storia nei primi anni 2000.

Tra il 2002 e il 2008 la squadra ha vinto 7 Campionati di Ligue 1 consecutivi, stabilendo un record per il calcio francese. Oltre a questi titoli, il club ha conquistato anche 5 Coupe de France (coppa nazionale) e 1 Coupe de la Ligue e 8 Supercoppa di Francia. Nel corso degli anni molti grandi giocatori hanno fatto la storia del Lione. Uno dei più amati dai tifosi è stato Juninho Pernambucano, famoso per i suoi straordinari calci di punizione; ma non è l'unico: altra grande icona cresciuta nel club è stato Karim Benzema, il francese sin dai "primi passi" aveva dimostrato le sue grandi doti nella squadra, diventando poi uno dei migliori attaccanti di oggi. Da non dimenticare Alexandre Lacazette, altro attaccante simbolo della squadra negli ultimi anni.

Les Gones sono conosciuti anche per il loro settore giovanile, che negli anni hanno formato molti talenti che poi hanno fatto la fortuna di mezza Europa e anche della Nazionale Francese.

LYON, FRANCE - SETTEMBRE 15: Juninho del Lyon in azione durante la UEFA Champions League Gruppo D nel match tra Lione e Mnachester United al Municipal de Garland Stadium il Settembre 15, 2004 in Lyon, France. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

La storia dell'As Monaco — Il Monaco ha una storia unica, essendo una squadra di un Principato sovrano che gioca nel campionato francese. Il Club attuale è nato ufficialmente il 23 agosto 1924 dalla fusione di diverse società locali sportive del Principato e della vicina Beausoleil, tra cui L'Herculis Monaco (fondato nel 1903) lo Swimming Club e l'A.S. Beausoleil. Il club fu invitato a diventare un club professionistico nel 1933, ma dopo una retrocessione immediata tornò tra i dilettanti, riconquistando definitivamente lo status professionistico nel 1948. Nonostante ciò Les Rouges et Blancs ha avuto una storia ricca di successi e grandi giocatori.

Il Monaco conquista 8 titoli di Ligue 1, diventando una delle squadre più vincenti del calcio francese. A questi si aggiungono 5 Coupe de France e 1 Coupe de la Ligue: uno dei momenti più iconici della storia è stato il raggiungimento della finale di Uefa Champions League nel 2004. Il club è spesso visto come una squadra capace di scoprire e valorizzare giovani talenti, che poi riescono ad imporsi nel calcio internazionale.

Anche il Monaco è famoso per aver lanciato molteplici talenti. Tra i giocatori più importanti non possiamo che non citare David Trezeguet, attaccante francese con il vizio del gol: Kylian Mbappe forse il giocatore più forte di quest'epoca e non dimentichiamoci di giocatori del calibro di Radamel Falcao, l'attaccante colombiano soprannominato El Tigre è stato un grande leader offensivo del Monaco e non solo.

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Le origini del soprannome del Lione: "Les Gones" — Uno dei soprannomi più particolari del calcio francese è quello dell'Olymopique Lyonnais: "Les Gones". Questo termine viene dal dialetto della città di Lione e significa i "ragazzi" oppure i "giovani". Il nome è legato alla cultura locale. A Lione, infatti, la parole "gone" viene usata da molto tempo per indicare i bambini o i giovani della città. I tifosi del club hanno iniziato a usare questo termine per parlare della squadra, e con il tempo è diventato il soprannome ufficiale del Club.

Il nome rappresenta anche bene la filosofia della squadra. Il Lione ha sempre puntato molto sui giovani e sul proprio vivaio, dando spazio a tanti giocatori cresciuti nel settore giovanile. Questo ha reso il nomignolo "Les Gones" ancora più importante e significativo.

Los Gones non indica solo i giocatori, ma abbraccia anche la tifoseria. I supporter del Lione amano ricordare le proprie origini e l'attaccamento alla città attraverso questo termine. Il soprannome trasmette un senso di familiarità, quasi come se tutti i giovani del Lione fossero parte di una grande famiglia calcistica.

Oggi il soprannome è diventato iconico: non si trova solo nei giornali sportivi o nei discorsi dei tifosi, il club stesso lo utilizza come parte della propria comunicazione e marketing. Maglie, gadget e contenuti social celebrano questo legame con la città e con i suoi giovani, ricordando a tutti che l'Olympique Lyonnais è molto più di una squadra: è un simbolo della città e della sua comunità.

L'origine del soprannome del Monaco: "Les Rouges et Blancs" — L'As Monaco è conosciuto soprattutto con il soprannome "Les Rouges et Blancs", che significa "Rossi e Bianchi". Il nome deriva direttamente dai colori della squadra, gli stessi della bandiera del Principato di Monaco. La maglia del Monaco è famosa per il suo design con la diagonale rossa su sfondo bianco, uno stile diventato molto riconoscibile nel calcio europeo. I colori rappresentano il Principato e la storia della famiglia reale dei Grimaldi. Il bianco rappresenta la purezza e l'eleganza, valori molto spesso associati all'immagine di Monaco, mentre il rosso rappresenta il coraggio, la passione e la determinazione sul campo.

Oltre a questo soprannome, la squadra viene anche chiamata "Monègasques", cioè gli abitanti di Monaco. Questo nome sottolinea il forte legame tra il club e il territorio che rappresenta. Anche i tifosi si identificano nei colori: le coreografie allo Stadio Louis II e gli striscioni celebrano sempre il rosso e bianco, ribadendo il senso di appartenenza e comunità.

Una curiosità molto interessante riguarda proprio la maglia del Monaco. La famosa divisa con la diagonale rossa fu introdotta negli anni 60' grazie alla Principessa Grace Kelly, che contribuì a creare uno stile diventato poi iconico. Altra situazione curiosa è che, pur rappresentando uno dei territori più piccoli d'Europa, il Monaco è riuscito spesso a competere con squadre molto più grandi del calcio francese, dimostrando grande ambizione e qualità.

L'importanza della sfida di domenica tra Lione e Monaco — La sfida di domenica tra il Monaco e il Lione si preannuncia come uno degli scontri più importanti della giornata di Ligue 1, specie per la posizione in classifica delle due compagini. Entrambe stanno lottando per restare nelle prime posizioni e accumulare punti fondamentali per obiettivi ambiziosi: il Monaco cerca di consolidare la propria corsa verso un posto in Europa, mentre il Lione cercherà di agguantare il terzo posto valevole per la Champions League. I punti in palio quindi saranno decisivi, non solo per la classifica attuale, ma anche per il morale dei giocatori e per l'equilibrio della stagione, rendendo questo match uno scontro da non perdere per tifosi e appassionati di questo sport.

Quando i Les Gones e i Rouges et Blancs si affrontano nasce molto spesso una partita spettacolare: è una sfida tra due club iconici del calcio francese, con grande tradizione, tanti campionati passati e una forte voglia di continuare a scrivere pagine indelebili del calcio e magari spodestare dal trono una corazzata come il PSG. Non ci resta che accomodarci sul divano e goderci lo spettacolo.

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