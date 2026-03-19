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Efes-Monaco: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

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Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

La partita di Eurolega tra Anadolu Efes e AS Monaco si presenta con un chiaro divario in termini di forma e classifica. I turchi, penultimi, affrontano una stagione complicata e cercano segnali di riscatto in casa, mentre il Monaco, ottavo in classifica, punta con decisione a un posto nei play-off, confermandosi squadra più stabile e competitiva.

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    Qui Efes

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    L’Anadolu Efes ha mostrato qualche segnale positivo di recente, come la vittoria esterna contro il Bayern Monaco (80-81), ma rimane una squadra con rendimento discontinuo e in difficoltà difensive. Il fattore campo può renderla competitiva, ma difficilmente basterà per prevalere sugli ospiti più consistenti.

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    Qui Monaco

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    L’AS Monaco arriva in ottima forma e con morale alto dopo la vittoria di misura contro l’Olympiacos (81-80). La squadra francese ha qualità e continuità superiori, con un roster capace di gestire partite di alto livello.

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