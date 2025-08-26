Celta Vigo-Real Betis, dove vedere la partita in diretta TV e streaming LIVE

Ecco dove poter seguire il match valido per la sesta giornata de LaLiga, con calcio d'inizio fissato alle 21.00 di mercoledì 27 agosto. Le due squadre cercano conferme dopo le prime due partite di campionato.

Luca Gilardi 26 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 21:59)

Celta Vigo e Real Betis scenderanno in campo domani sera, mercoledì 26 agosto, alle 21.00. Le due squadre si sfidano nel match valido per la sesta giornata di Liga, anticipato in via straordinaria per una sovrapposizione del calendario spagnolo (che prevede il turno infrasettimanale) e gli impegni europei delle due squadre. La gara andrà in scena nella cornice dell'Estadio Balaidos, in Galizia, e sarà visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati a Bet365 in diretta streaming. Ecco le piattaforme dove poter vedere Celta Vigo-Real Betis in diretta tv e streaming.

CeltaVigo-Real Betis, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — L'incontro tra Celta Vigo e Real Betis, sarà disponibile su DAZN. Per vederlo è fondamentale l'abbonamento alla piattaforma. Il match si potrà vedere sia tramite smart tv, collegandosi con una connessione a internet, sia in streaming. Per poter usufruire di questa seconda opzione è necessario scaricare l'app di DAZN sul proprio smartphone o tablet, oppure collegarsi direttamente al sito tramite Pc. La sfida sarà visibile in live streaming anche su Bet365, per tutti gli utenti registrati alla piattaforma.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Celta Vigo è reduce da una grande stagione, chiusa al settimo posto in Liga, che ha portato alla qualificazione dei galiziani in Europa League. La nuova annata, però, non è iniziata nel migliore dei modi e la formazione allenata da Claudio Giraldez ha raccolto un solo punto nelle prime due uscite stagionali, contro Getafe e Maiorca. Per tornare alla vittoria, la compagine di casa si affida al proprio bomber Ferran Jutglà, arrivato in estate dal Club Brugge.

Al contrario, il Real Betis ha conquistato quattro punti, nonostante varie assenze pesanti. Su tutte quella di Isco, che resterà ai box per più di due mesi. Oltre a lui, anche Diego Llorente, Ezzalzouli e Marc Roca hanno avuto problemi fisici, complicando di molto i piani di Manuel Pellegrini.

Le probabili formazioni — I padroni di casa vogliono rilanciarsi e si affidano ad un attacco formato dal capitano e bandiera Iago Aspas, che farà coppia con il già citato Jutglà. Alle loro spalle, Pablo Duran dovrebbe agire da trequartista. Da segnalare, la presenza in porta di una vecchia conoscenza della Serie A: Ionut Radu, in cerca di conferme dopo i sei mesi positivi a Venezia, nonostante la retrocessione della squadra in Serie B.

Gli ospiti, invece, dovrebbero rispondere con un 4-2-3-1 molto offensivo. Tra i pali, un altro nome che è passato dal nostro campionato: Pau Lopez. Insieme a lui, altri due nomi che hanno militato nella massima divisione italiana, Natan e Ricardo Rodriguez, compongono il pacchetto difensivo insieme a Bartra e Bellerin. Occhi puntati su Lo Celso, che agirà da trequartista.

CELTA VIGO (3-4-1-2): Radu; Fernandez, C. Dominguez, M.Alonso; Rueda, Sotelo, Moriba, Carreira; Duran; Aspas, Jugla. Allenatore: Giraldez.

REAL BETIS (4-2-3-1): Pau Lopez; Bellerin, Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Altimira, Fornals; Ruibal, Lo Celso, Rodrigo Riquelme; Cucho Hernandez. Allenatore: Pellegrini.