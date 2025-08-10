Proprio quando i problemi fisici sembravano superati, nuovo infortunio per Isco. Il centrocampista, in amichevole, ha riportato la frattura del perone sinistro. Ora Pellegrini dovrà escogitare una soluzione per il Betis

Alessandro Savoldi 10 agosto - 16:35

La stagione del Real Betis e di Isco inizia come peggio non si potrebbe. Il trequartista ex Real Madrid è costretto ad almeno tre mesi di stop a causa di una frattura al perone della gamba sinistra, rimediata nel corso dell'ultima amichevole contro il Malaga.

L'infortunio di Isco è un duro colpo per il Betis — La carriera di Isco sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza. Dopo le Champions League vinte con il Real Madrid da protagonista, gli infortuni avevano frenato la vita calcistica dello spagnolo. Poi, al Betis, dopo qualche anno in chiaroscuro, la rinascita. Nelle ultime due stagioni è tornato a essere protagonista, nonostante gli infortuni siano rimasti una costante per il talento iberico. Ora un nuovo stop, di nuovo a causa del perone sinistro. A maggio 2024 e settembre 2024 Isco aveva subito un doppio intervento chirurgico per un problema fisico proprio in quella zona.

L’ultimo infortunio di Isco è arrivato in amichevole, alla Rosaleda, dove il Betis era ospite del Malaga. All’intervallo, dopo un fallo di Larrubia, Isco è stato costretto al cambio, lasciando presagire cattive notizie. Oggi il Betis ha confermato le sensazioni negative: “Il giocatore del Real Betis Isco Alarcon, ha subito un infortunio nell’ultima amichevole precampionato contro il Malaga. A seguito degli accertamenti medici, è stata riscontrata una nuova frattura non scomposta del terzo medio del perone sinistro”, recita il comunicato del club. Difficile quindi ipotizzare che Isco possa tornare in campo prima di inizio novembre, anche se il club non si sbilancia in merito.

A parlare della vicenda è stato il compagno Marc Bartra: “Si tratta sempre della solita storia. Se gli arbitri fermano di più il gioco queste cose non succedono. Come ciò che è successo a Iker Losada (anche lui acciaccato dopo la partita, ndr) alla fine. Speriamo non sia nulla di grave e sia solo un colpo”. Per il Betis è stata una pre-season travagliata. Soltanto qualche giorno fa in un’amichevole con il Comoil primo tempo è finito in una vera e propria rissa, con pugni tra Fornals e Perrone.

Anche l’autore del fallo su Isco, il giocatore del Malaga Larrubia, ha parlato di quanto successo in campo: “Prima di tutto voglio di nuovo scusarmi con Isco. Spero non sia niente di grave e gli auguro una pronta guarigione. Chi mi conosce sa che non farei mai del male a un collega”. Larrubia si è poi concentrato sugli insulti che sta ricevendo sui social: “Sto ricevendo molti insulti, che non credo di meritare. È stato un fallo fortuito: pensavo di arrivare prima e di riuscire a toccare la palla, ma Isco ha messo il corpo e l'ho colpito. Subito dopo mi sono sincerato delle sue condizioni, così come all’intervallo. So che è stato un fallo duro, ma io non farei mai del male a un collega volontariamente, soprattutto a un giocatore che amo come Isco”.