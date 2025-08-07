Rissa in Como-Betis, parla Altimira: “Cose che non dovrebbero succedere”

Grande intensità, ai limiti e ben oltre in alcuni frangenti: la partita ha regalato alcune scene di grande agonismo. In particolare, la rissa scoppiata a fine primo tempo tra Fornals e Perrone ha fatto il giro del mondo

Alessandro Savoldi 7 agosto - 12:08

Continua a far parlare di sé l’amichevole tra Como e Real Betis. I lariani hanno vinto 2-3 una partita estremamente combattuta, ma il vero momento saliente della sfida è stata la maxi-rissa scoppiata sul finire del primo tempo. Uno scambio di pugni tra Fornals e Perrone in primis, degenerato poi in una serie di brutte immagini che hanno coinvolto tutti i 22 in campo o quasi.

Le parole del centrocampista del Betis Altimira dopo la sfida con il Como — Dopo quanto accaduto, ha parlato della situazione Sergi Altimira, centrocampista del Betis: “Sono cose che non dovrebbero accadere. Tutti vogliono vincere e c’è grande competizione, da qui ciò che è successo. Però in questo tipo di partite non dovremmo oltrepassare il limite, concentrandoci sul campo, su cosa migliorare e su ciò che stiamo facendo bene”.

Subito dopo la rissa, al rientro negli spogliatoi per l’intervallo, Altimira ha raccontato la reazione di Pellegrini, allenatore degli spagnoli: “Ci ha detto di non fare il loro gioco. Sapevamo che commettono molti falli per gestire i ritmi e rallentarli. Dovevamo scendere in campo con un atteggiamento migliore, come poi abbiamo fatto nel secondo tempo. Peccato per il gol all'ultimo respiro”.

Altimira ha concluso: “Avremmo voluto vincere, ma abbiamo fatto molto bene in alcuni frangenti, in particolare con la reazione dopo il 2-0. La squadra sta migliorando giorno dopo giorno, migliorando il gioco e aumentando il ritmo. Non vediamo l’ora che inizi il campionato”.

L’amichevole tra Betis e Como è stata tutt’altro che un’amichevole. I lariani hanno infatti approcciato meglio la sfida, andando avanti per 2-0 con gol di Diao e Da Cunha. Dopo la rimonta firmata Isco e Firpo, la squadra di Fabregas ha rimesso le cose a posto con il gol decisivo per il 3-2 dello spagnolo Ivan Azon.