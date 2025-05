Celtic-Rangers: le 5 battaglie più infuocate della storia dell’Old Firm

Un derby e una città divisa in due fazioni: l'Old Firm vale più di una partita. Ecco i 5 match più infuocati fra Celtic-Rangers

Federico Grimaldi 3 maggio 2025 (modifica il 3 maggio 2025 | 11:01)

Celticcontro Rangers non è solo una partita: è un rito, un rombo antico che scuote Glasgow fin dalle fondamenta. In campo non si affrontano solo due squadre, ma due storie, due anime, due visioni del mondo. Ogni tackle è un frammento di storia, ogni gol un’eco che risuona per decenni. In questo oceano di passione, rabbia, orgoglio e gloria, alcune sfide sono rimaste impresse nel tempo come cicatrici e trofei insieme. Ecco le cinque battaglie che hanno incendiato l’anima dell’Old Firm, trasformando un campo da calcio in un’arena mitologica.

Celtic have levelled Rangers' tally of 55 Scottish Premiership Titles! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏆 pic.twitter.com/7m9mUq68nU

Celtic 5-1 Rangers - 10 settembre 2016 — Il ritorno dei Rangers in Premiership dopo la loro retrocessione ha reso questo Old Firm particolarmente significativo. La sfida del 10 settembre 2016, infatti, segnava il primo incontro tra le due squadre dopo il ripescaggio dei Gers, ma è stato il Celtic di Brendan Rodgers a dominare il campo con una performance schiacciante. La partita, giocata davanti a un pubblico infuocato di tifosi biancoverdi, ha visto una tripletta devastante di Moussa Dembélé, che ha piegato i rivali con una precisione e potenza straordinarie.

Il risultato finale di 5-1 non solo ha rappresentato una dichiarazione di forza, ma anche il segno di un dominio crescente del Celtic, che con Rodgers sembrava aver messo definitivamente in ombra la resurrezione dei Rangers. I gol di Dembélé, insieme alla solidità della squadra, hanno lasciato poco spazio ai rivali, mandando un messaggio chiaro a tutta la Scozia: il Celtic era la squadra da battere. Questo Old Firm è ricordato non solo per il punteggio, ma anche per il modo in cui i Bhoys hanno riempito Anfield di orgoglio, ridimensionando le ambizioni dei Rangers in un derby che sarebbe stato discusso per anni.

Celtic 2-1 Rangers - 9 marzo 2011 — Quello giocato a Celtic Park nei quarti di finale della Scottish Cup 2011 è forse uno degli Old Firm più infuocati e tesi dell’epoca moderna. Il Celtic supera i Rangers 2-1, ma il risultato passa quasi in secondo piano rispetto al clima incandescente dentro e fuori dal campo. Tredici cartellini, tre espulsioni e una rissa nel tunnel fotografano perfettamente l’atmosfera di quella notte, dove la rivalità storica ha raggiunto picchi incontrollabili. Le scintille non si sono limitate ai giocatori: anche i due allenatori, Neil Lennon e Ally McCoist, si sono affrontati faccia a faccia a bordo campo. Fino ad arrivare quasi allo scontro fisico in un’immagine diventata simbolo della tensione del match. La partita è entrata di diritto nella storia dell’Old Firm non tanto per la qualità del gioco, quanto per la sua intensità emotiva. Per la rabbia trattenuta a stento e per la sensazione palpabile che quel campo stesse per esplodere a ogni fischio. È stato il derby dell’eccesso, della rivalità spinta al limite, un concentrato purissimo dell’anima feroce dell’Old Firm.

Scottish Cup 2002 — La finale di Scottish Cup del 2002 è una di quelle partite che rimangono impresse nella memoria per la drammaticità e l’intensità emotiva. In un Hampden Park gremito, Rangers e Celtic si sono affrontati in una battaglia senza esclusione di colpi, tra sorpassi e controsorpassi, gol spettacolari e nervi tesi. Dopo novanta minuti di equilibrio e tensione, è stato Peter Løvenkrands a decidere tutto con un gol allo scadere, firmando il 3-2 definitivo e consegnando ai Rangers la coppa in modo quasi cinematografico. La rete, arrivata a pochi istanti dai supplementari, ha fatto esplodere di gioia la metà blu di Glasgow e spezzato il cuore dei tifosi biancoverdi. In quella stagione segnata dall’alternanza di forze, il successo in Coppa è stato un epilogo dolcissimo per i Gers, che hanno chiuso l’annata con un trofeo prestigioso, strappato proprio ai rivali storici nel modo più doloroso per loro: all’ultimo respiro. Un derby epico, che incarna perfettamente la crudeltà e la grandezza dell’Old Firm.

The "Demolition Derby" — Soprannominato "Demolition Derby", questo Old Firm è entrato nella leggenda per la superiorità schiacciante del Celtic e l’umiliazione inflitta ai Rangers in uno dei momenti più emblematici della rivalità. Il Celtic di Martin O'Neill, appena arrivato in panchina, lancia un messaggio chiarissimo al calcio scozzese demolendo gli storici rivali con una prestazione indimenticabile. Finisce 6-2, ma il punteggio non basta a raccontare la brutalità tecnica e mentale con cui i Bhoys dominarono la partita. Chris Sutton apre le danze con una doppietta, ma è Henrik Larsson a firmare la perla assoluta: un gol con pallonetto da fuori area che ancora oggi vive nei video, nei racconti e nei sogni dei tifosi. Il Celtic gioca a memoria, aggredisce, incanta, e lascia i Rangers storditi, incapaci di reagire. È una vittoria storica non solo per il risultato, ma perché segna l’inizio dell’era O’Neill, e con essa, una nuova supremazia biancoverde a Glasgow. Per i Gers, fu una delle sconfitte più umilianti della storia moderna del derby.

Rangers 0-2 Celtic - 2 Gennaio 1998 — Nel gelo del capodanno del 1998, il Celtic firmò una delle sue vittorie più iconiche nella storia dell’Old Firm. A Ibrox, i biancoverdi si imposero 2-0 sui Rangers con una prestazione intensa, tatticamente matura e carica di significato. Il gol del vantaggio fu un capolavoro di Craig Burley, seguito dal raddoppio firmato Paul Lambert. Il secondo gol fu segnato con un bolide dalla distanza destinato a entrare nella memoria dei tifosi. Ma al di là del punteggio, fu il contesto a rendere questo derby così speciale: i Rangers erano a caccia del loro decimo titolo consecutivo, un traguardo mai raggiunto prima in Scozia, e il Celtic era l’unica forza capace di impedirlo.

Quella vittoria rappresentò la svolta della stagione per gli uomini di Wim Jansen, che alla fine riuscirono davvero nell’impresa di spezzare l’egemonia dei rivali e riportare il titolo a Parkhead. Per il Celtic fu molto più di una semplice vittoria: fu una dichiarazione d’orgoglio, una rivincita dopo anni di dominio altrui, e soprattutto il derby che cambiò il corso della storia. È per questo che il successo di Ibrox del gennaio '98 viene ricordato come uno degli Old Firm più carichi di tensione, significato e gloria dell’epopea scozzese.