Celtic-Rangers, torna l’Old Firm: il pronostico del Derby di Glasgow

Celtic-Rangers, a Glasgow va in scena il 4° Old Firm della stagione scozzese: i biancoverdi di Rodgers favoriti sui rivali di Ibrox

Celtic-Rangers Glasgow è la sfida valida per la trentesima giornata di Premiership (Serie A scozzese), in programma domenica 16 marzo al Celtic Park (calcio d'inizio ore 13:30). È la quarta volta che le due squadre si affrontano nel corso dell'attuale stagione; fin qui una vittoria a testa in campionato e un trionfo del Celtic ai calci di rigori (3-3 al 120') in finale di League Cup.

Qui Celtic — Il Celtic guida la classifica di Premiership a quota 75 punti, con 16 lunghezze di vantaggio sui Rangers, secondi in classifica. Nelle ultime cinque uscite stagionali in campionato ha totalizzato 12 punti su 15 disponibili, perdendo solo contro l'Hibernian. Una sconfitta che la squadra di Rodgers si è legata al dito, trovando il riscatto contro la stessa formazione nei quarti di finale di Coppa di Scozia.

Qui Rangers — Eliminato in Coppa di Scozia da un club di seconda divisione, il Queen's Park (0-1), i Rangers sono stati protagonisti di un percorso altalenante in campionato. Due sconfitte e tre vittorie nelle ultime cinque; in Europa League, invece, la compagine di Ibrox ha liquidato a domicilio 3-1 il Fenerbahce e gode dei favori del pronostico nel match di ritorno degli ottavi di finale.

Probabili formazioni — CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Schlupp; Engels, McGregor, Hatate; Kuhn, Maeda, Idah. Allenatore: Brendan Rodgers

RANGERS (4-4-2): Butland; Yilmaz, Tavernier, Propper, Jefte; Cerny, Raskin, Diomande, Hagi; Dessers, Igamane. Allenatore: Barry Ferguson

Celtic-Rangers, il pronostico — Celtic favorito dai bookmakers a 1.73, mentre il successo dei Rangers è offerto a 4.00. Il segno X è quotato a 4.20. Entrambe le squadre dovrebbero andare a segno, il Goal è quotato a 1.54; mentre il No Goal a 2.27. A 1.52 l'Over 2.5, a 2.35 l'Under 2.5.